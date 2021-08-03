На фирму Кирилла Бадикова возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении ООО «Городские проекты». Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», 100% доли в уставном капитале компании принадлежат когда-то одному из крупнейших застройщиков Уфы – Кириллу Бадикову. Сами «Городские проекты» входят в группу компаний «Госстрой», владельцем которой также являлся Бадиков.

«Неустановленные руководители с целью хищения средств под видом реализации квартир от застройщика заключили договоры долевого участия с 289 дольщиками на сумму свыше 820 млн рублей», - сообщает пресс-служба ведомства. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество», причем по четвертой части – «Мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Подозреваемым грозит до десяти лет тюрьмы.

Напомним, что именно компании Кирилла Бадикова начали строительство сразу нескольких объектов Уфы – ЖК «Московский», «Эрмитаж. Горсовет», «Белая река» и «Дом на Ленина». Завершить строительство домов не удалось, и республика вновь столкнулась с сотнями дольщиков без ключей.

Сейчас все объекты все-таки достраиваются. В 2020 году Бадикову при поддержке властей Башкирии удалось договориться с группой компаний «Садовое кольцо». Застройщик из столичного региона согласился инвестировать 3,4 млрд рублей по программе «Масштабных инвестиционных проектов». Деньги ГК «Садовое кольцо» вкладывает свои. На текущий момент компания инвестировала собственные средства в размере 500 млн рублей в решение проблем долгостроев и уже передала дольщикам около 850 квартир: в секциях №2 и №3 ЖК «Эрмитаж. Горсовет», в секциях А и Б ЖК «Белая река». Взамен компания получит компенсационные участки в Уфе.

История вокруг Кирилла Бадикова продолжается вот уже несколько лет. В свое время самый богатый депутат горсовета (в 2018 году он задекларировал доход в 146 млн рублей, его супруга – 133 млн рублей) уже становился объектом критики местных жителей. В первую очередь, недовольство проявляли обманутые дольщики, вынужденные ждать завершения строительства своих домов вот уже несколько лет. На встречах с представителями властей, новым инвестором и журналистами они поднимали вопрос о возможном уголовном преследовании компаний, имеющих отношение к «Госстрою». Похоже, количество заявлений в прокуратуру и следственные органы все-таки достигло критической массы и следственный комитет все-таки собрал достаточное количество материала.

В Группе компаний «Садовое кольцо» нам сообщили, что они также в курсе расследования дела. Более того, всячески способствуют следствию в его разбирательстве, начав передачу необходимых документов по ГК «Госстрой» и ООО «Городские проекты».

«Мы знаем, о том, что компания К. В. Бадикова стала фигурантом уголовного дела. В первую очередь мы заинтересованы в скорейшем решении проблем дольщиков и со своей стороны мы оказываем необходимое содействие следствию - вплоть до передачи документов по ГК «Госстрой» Следственному комитету.

Мы всегда открыты к любым запросам и готовы предоставить любую информацию, которая может способствовать самому оперативному и положительному разрешению ситуаций с дольщиками ЖК Московский», - уточнил собеседник в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды».

В ГК «Садовое кольцо» подчеркивают, что действуют, в том числе в интересах дольщиков, для которых важно, чтобы следствие завершилось как можно быстрее.