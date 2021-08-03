В Минздраве Башкирии рассказали, какие районы оказались в аутсайдерах по темпу вакцинации

Во время роста заболеваемости вакцинироваться от ковида нужно раз в полгода Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с эпидемией коронавируса в Башкирии. Так за минувшие сутки в республике зарегистрировано еще 59 новых случаев заболевания, а общее число инфицированных достигло уже 49028 человек. Из них большая часть находится на амбулаторном лечении, еще 698 госпитализированы. Состояние 56 пациентов врачи оценивают как тяжелое, они помещены в палаты интенсивной терапии, еще 10 подключены к аппарату ИВЛ. При этом, как уточнили в Минздраве республики, среди госпитализированных пациентов нет тех, кто вакцинировался от коронавируса. Число умерших увеличилось на 8, всего жертвами вируса стали уже 796 жителей республики. Из них 637 – люди старше 65 лет, имеющие ряд тяжелых хронических заболеваний, таких как сахарный диабет, болезни сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Как уточнили в пресс-службе ведомства здравоохранения, лидерами по смертности от коронавируса стали Уфа, Стерлитамак и Стерлитамакский район, а также Белебеевский и Туймазинский районы.

Что касается выздоровевших, то их число за последние сутки увеличилось на 90 и достигло 45009 человек. Нет дефицита и коечного фонда: всего в республике развернуто 4055 инфекционных коек, занятость которых составляет 88 процентов. Все они обеспечены запасом СИЗов, лекарств и кислорода.

«В НЕКОТОРЫХ РАЙОНАХ СИТУАЦИЯ ОСТАЕТСЯ НАПРЯЖЕННОЙ»

На очередном оперативном совещании в правительстве глава Башкирии Радий Хабировов отметил, что в некоторых районах ситуация с вакцинацией населения остается напряженной. Всего в республику поступило 1 065 338 доз вакцин. Первым компонентом привиты 951 352 жителей республики, вторым – 704 182 человека. В лидерах по темпу вакцинации, ожидаемо, остаются Уфа и Уфимский район, а также Миякинский, Буздякский и Чекмагушевский районы – там первым компонентом вакцины привито уже более половины населения, подлежащего иммунизации. А вот в отстающих оказались Сибай, Хайбуллинский, Стерлитамакский, Бурзянский и Белорецкий районы. Там число привитых составляет всего 30-36 процентов, поэтому Хабиров поручил еще раз «обсудить ситуацию в тех районах, где отчетливо видно, что люди не идут прививаться».

ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О РЕВАКЦИНАЦИИ

Также многих жителей Башкирии интересует вопрос, когда же нужно будет ревакцинироваться от коронавируса? Нужно ли перед вакцинацией проходить осмотр врачей и определять уровень антител в крови, какую вакцину выбрать, и аннулируется ли сертификат о прохождении вакцинации, если не повторить прививку.

Как уточнили в пресс-службе регионального Минздрава, в период эпидемиологического подъема ревакцинацию необходимо проводить каждые полгода, в период стабилизации - раз в 12 и более месяцев. При этом повторная вакцинация возможна любой зарегистрированной в России вакциной (а не только «Спутником – Лайт»), никаких дополнительных медицинских обследований и сдачи анализов не требуется. Если же по каким-то причинам человек не прошел ревакцинацию, то его сертификат на «Госуслугах» не аннулируется и остается действительным.

МОЖНО ЛИ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ АСТМАТИКАМ И АЛЛЕРГИКАМ

Еще один вопрос, который каждый день задают жители Башкирии врачам, является ли бронхиальная астма или аллергия прямым противопоказанием к вакцинации. Оказалось, что нет. Как уточнили в Минздраве, и астматики, и аллергики переносят прививку от коронавируса так же, как и остальные пациенты.

- Пациенты с аллергическими заболеваниями переносят вакцинацию так же, как и лица без аллергических заболеваний, формируя гуморальный и клеточный иммунитет против SARS-CoV-2, - уточняют эксперты Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов.

Конечно, перед прививкой необходимо проконсультироваться с врачом-аллергологом, чтобы оценить текущее состояние здоровья и оценить риск для проведения вакцинации. А вот если у пациента обострение аллергии, то, конечно, в этот период прививка ему противопоказана.