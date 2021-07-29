Сквозь боль и преграды: тренер рассказал, как рапиристка из Уфы Аделина Загидуллина шла к золоту на Олимпиаде в Токио

Аделина Загидуллина – первая фехтовальщица из Башкирии, которая пробилась на Олимпийские игры Фото: Федерация фехтования России

Сегодня рапиристка из Уфы Аделина Загидуллина стала олимпийской чемпионкой. В рамках командных соревнований на рапирах в Токио девушка завоевала золотую медаль. Муж и тренер спортсменки Егор Попов рассказал «КП-Уфа» о том, какие испытания пришлось пройти чемпионке на пути к победе.

Егор Попов рассказал, что подготовка к олимпиаде для Аделины выдалась непростой. Из-за пандемии отменились международные соревнования, а в период самоизоляции приходилось тренироваться прямо дома. Также из-за переноса Олимпиады на целый год Загидуллиной пришлось заново отбираться в сборную. По словам тренера девушки, это был очень нервный процесс.

Помимо этого, в октябре прошлого года у Аделины Загидуллиной случилась серьезная травма ноги. Спортсменке пришлось восстанавливать здоровье несколько месяцев.

– Некоторые группы отказывались работать, были боли в ноге, отдающие в спину. Было тяжело двигаться в стойке. Один турнир вообще на уколах существовала. До февраля этого года она участвовала в соревнованиях и параллельно лечилась. К счастью, к Олимпиаде Аделина от травмы уже оправилась, – рассказал Егор Попов.

Аделина Загидуллина и Егор Попов уже 9 лет счастливы в браке Фото: vk.com/id8068081

ВЕНЕЦ СПОРТИВНОЙ КАРЬЕРЫ

Для Загидуллиной Олимпиада в Токио – первая в карьере. По словам ее мужа, за три недели до соревнований спортсменка очень нервничала. Однако уже перед отъездом рапиристка воспряла духом и уже была готова биться за каждый укол.

– Как только Аделина приехала в Токио, она почувствовала себя легко, спокойно и воодушевленно. Ей в Японии все очень нравится, она наслаждается каждым моментом. Поставила перед собой цель выступить в личных и командных соревнованиях как можно лучше. Думаю, никакого спортсмена не устроит пятое, шестое или пятнадцатое место: все идут за медалями, – отметил Попов.

Муж и тренер Загидуллиной рассказ, почему олимпийские соревнования – самый важный этап в жизни любого спортсмена.

– Когда для человека спорт является делом всей жизни, завоевание статуса олимпийского чемпиона становится ключевой целью. Ведь Олимпиада – это венец карьеры каждого спортсмена. У кого-то их бывает несколько, у кого-то всего одна, а кому-то не суждено попасть на нее никогда. Олимпийские соревнования часто непредсказуемы. У опытного атлета могут сдать нервы, а какой-нибудь молодой спортсмен может неожиданно показать наилучший результат, – отметил тренер олимпийской чемпионки.

К сожалению, 25 июля Аделина Загидуллина выбыла из 1/8 финала личных соревнований. Однако сегодня уже в рамках командных соревнований рапиристке в составе сборной страны удалось заработать титул олимпийской чемпионки.