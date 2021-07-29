Какая погода ожидается в августе 2021 в Башкирии

В августе пора доставать с антресолей зонтики, наконец, этим летом они пригодятся

Вот и пролетел июль, и впереди остался последний летний месяц. Жители Башкирии с нетерпением ожидают прогноза синоптиков - готовиться ли к похолоданию, или аномальная жара продержится до самой осени. Как оказалось, засуха и палящий зной в августе отступят, а в республику придут грозы и проливные дожди.

Судя по прогнозу, предоставленными синоптиками портала «Гисметео», последний месяц лета выдастся довольно дождливым. В северных, западных и восточных районах республики, а также в Уфе в августе ожидаются грозы, сопровождающиеся ливнями, а вот солнечные деньки можно буквально пересчитать по пальцам. В основном, небо будет затянуто пасмурными тучами, и то и дело будет накрапывать дождь. А вот на юге Башкирии осадков выпадет гораздо меньше: большую часть августовских денечков будет светить яркое солнце, и лишь ближе к концу месяца небо заволокут тучи и прогремят грозы.

Не стоит опасаться и ранних заморозков. Первая неделя августа в Башкирии выдастся по-настоящему жаркая: температура воздуха днем поднимется до +32 градусов, а ночью не опустится ниже +20. На второй-третьей неделе палящий зной отступит, и столбики термометров снизятся до комфортных +25. И лишь в конце месяца, на пороге осени, слегка похолодает до +20 градусов, а вот ночью уже понадобится обогреватель или теплое одеяло – термометры покажут всего +13; +15 градусов.

Впрочем, вероятностный прогноз погоды от синоптиков еще может поменяться, поэтому не стоит отказываться от планов провести выходные с палаткой на природе или отправиться в путешествие по Башкирии, тем более, что «Комсомолка» подготовила для вас множество увлекательных маршрутов для отдыха всей семьей.