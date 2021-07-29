«Теряет сознание и не дышит»: малышка из Уфы страдает из-за редкой генетической болезни

Малышка мечтает играть со сверстниками, но ее даже не принимают в детский сад. Фото: предоставлено родителями девочки

Маленькой Валерии Караваевой из Уфы совсем недавно исполнилось 3 года, и большую часть своей жизни девочка провела в окружении больничных стен. Все дело в редком генетическом заболевании – поломке гена, из-за чего у ребенка возникают эпилептические приступы. Малышка не ходит в детский сад, а ее родители не могут спокойно смотреть, как страдает их долгожданная дочь.

«ВРАЧИ УБЕЖДАЛИ, ЧТО ЭТО ОБЫЧНЫЕ ФЕБРИЛЬНЫЕ СУДОРОГИ»

Как рассказала мама Валерии, малышка родилась недоношенной, в 7 месяцев, но первые месяцы быстро росла и развивалась, радуя родителей. Когда девочке было всего 4 месяца, случился первый приступ.

- Мы играли. И тут неожиданно с правой стороны пошло странное подергивание – сначала ноги, потом руки, лицо… Я, конечно, испугалась и вызвала скорую, но врач заявил, что это обычные фебрильные судороги, и беспокоиться не о чем. Я тогда удивилась, температура у дочери была всего 37.2 и немного красное горло, но спорить с врачом не стала, - вспоминает Лилия Караваева.

Позже приступ повторялся еще дважды, но врачи упорно твердили, что организм так реагирует на температуру.

- А потом 1 января мы поехали к друзьям в деревню. Там пошли в баню, и в душевой дочь снова начала биться в судорогах. Нас на скорой отвезли сначала в районную больницу, а потом отправили в РДКБ. Там уже нам сказали, что это эпилепсия, выписали противосудорожный препарат, но приступы продолжались – и с температурой, и без - 5-6 раз в месяц стабильно, - вздыхает Лилия.

Валерия растет любознательным и веселым ребенком, но приступы доставляют ей много мучений. Фото: предоставлено родителями девочки

«КАК ОРВИ - ТАК ПРИСТУП»

Все это время родители не теряли надежду и продолжали ходить по врачам, но везде разводили руками: мол, вам выписали лечение, продолжайте принимать препараты. Лишь когда родители показали дочь генетику и сдали необходимые анализы, выяснилось, что у ребенка редкая поломка гена, которая и вызвала эпилептические судороги.

- Как зубы режутся – приступ, как ОРВИ – приступ. Дочку не берут в детский сад, так как не хотят брать за нее ответственность. Причем во время приступа она очень страдает - теряет сознание, синеет, не дышит. У нее происходит спазм всего тела, и в этот момент умирают клетки мозга, а приступы могут повторяться несколько раз в день. Очень тяжело смотреть, как страдает твой ребенок, - вздыхает Лилия Караваева.

Сейчас у родителей появилась надежда: они собираются отвезти дочь на диагностику и подбор препаратов в испанскую клинику, где работает известный профессор-эпилептолог. По словам мамы Валерии, все, кто к нему обращался с подобными проблемами, отмечали положительные результаты. В России в большинстве федеральных центров, по словам родителей, им отказывают в лечении – либо не подходит возраст, приезжайте в 5 лет, либо в Уфе вам выписали правильное лечение, вот и лечитесь по месту жительства. Стоимость диагностики и подбора препаратов в испанской клинике составляет около 1 млн 200 тысяч рублей. Это непосильная сумма для семьи Караваевых, поэтому они попросили помощи у неравнодушных людей.

Если и вы хотите помочь малышке поскорее избавиться от мучительных приступов, вы можете сделать посильный вклад на счет 40817810406005367308 (получатель Караваев Семен Андреевич, папа Валерии Караваевой).