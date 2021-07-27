Свежая пресса или шаурма? Почему в Уфе становится все меньше газетных киосков

В столице становится все меньше мест, где можно приобрести прессу

«Настоящая» бумажная газета для старшего поколения остается сакральным источником информации, и это никогда не сможет изменить интернет или соцсети. Вот только с доступом к такому сокровищу в Уфе с каждым годом все становится только сложнее. Не нужно семи пядей во лбу чтобы увидеть, что газетные киоски постепенно исчезают со столичных улиц. А на освободившемся месте, как грибы после дождя, появляются ларьки с фастфудом. Попытаемся разобраться, с какими проблемами сталкиваются продавцы печатных изданий, и почему их становится меньше.

ПИСЬМО ХАБИРОВУ

В редакции «КП-Уфа» оказалось письмо руководителя Союза предприятий печатной продукции Павла Мирошникова к главе Башкирии Радию Хабирову. В нем он описывает ситуацию, которая, по его данным, происходит на рынке продажи «принта» в Уфе. Назвать ее даже «нормальной» уже нельзя.

Бывшие газетные киоски используют для других нужд

Пожалуй, в первую очередь, продавцов газет волнует стоимость аренды киосков. Всего их в Уфе осталось 56. Изучив материалы госконтрактов, представители союза выяснили, что с 1 июля 2021 года средняя стоимость аренды киосков у муниципальной «Уфа-Печати» выросла на 152%. Если говорить в простых суммах – сейчас она составляет от 9 тысяч (в спальных районах) до 20 тысяч (в проходных местах и на крупных остановках).

Выходит, что некоторые арендаторы попросту не смогут платить муниципалитету за месячную аренду на 50% больше, чем в прошлом периоде. Согласно нормативам правительства страны, для Уфы с населением в 1,1 млн человек необходим как минимум 1 специализированный торговый объект с прессой (в нем как минимум 50% ассортимента должно приходится на периодическую печать) на каждые 6 тысяч населения. Выходит, что столице не хватает больше 100 киосков с прессой. Учитывая рост цен на аренду, в будущем эта цифра будет только расти.

В некоторых городах все киоски с прессой оформлены в одном стиле (на фото - Самара) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЧТО ОТВЕТИЛИ ЧИНОВНИКИ

Идентичное письмо в Союзе отправили и в уфимскую администрацию. Чиновники заявили, что данные о сильном подорожании арендной платы не соответствует действительности.

В «Уфа-Печати» дали информацию о среднем росте суммы аренды киосков лишь до 15%, причем и на это увеличение в организации пошли только после специальной оценки рыночной стоимости каждого объекта.

Также в мэрии оказались в курсе плачевного состояния некоторых газетных киосков. В качестве консенсуса чиновники предложили арендатором за свой счет восстанавливать внешний вид объектов, а затраченные на это средства позже вычтут из суммы долга за аренду. Вопрос в том, будет ли вводиться обещанный единый стандарт внешнего вида всех киосков – при нем даже добротный ремонт могут забраковать.

КАК ВЫБИРАЮТ АРЕНДАТОРОВ КИОСКОВ И ПОЧЕМУ ВМЕСТО ГАЗЕТ ШАУРМА

По-сути, муниципалитет в лице «Уфа-Печати» извлекает прибыль от сдачи объектов бизнесу в людных местах. Будущего арендатора выбирают во время открытых торгов. Естественно, что продавцы шаурмы или владельцы микрозаймов во время таких мероприятий могут предложить куда большие деньги, чем «газетчики» с их скромными доходами. Из-за этого и выходит такая странная с виду ситуация, когда вместо прессы в киосках начинают продавать еду или выдавать кредиты. С точки зрения «просто бизнеса» придраться здесь не к чему, но из-за подобных условий некоторые могут остаться без привычного для них источника новостей..

Ранее мы уже писали о ситуации, с которой столкнулись уфимские продавцы газет. Тогдашний министр печати Башкирии Борис Мелкокоедов признал проблему недостатка газетных киосков и обозначил, что продажа национальной или детской прессы является социально значимой. Также в министерстве отметили, что регулируют цены на аренду киосков в местных муниципалитетах.