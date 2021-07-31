Сто лет борьбы с туберкулезом

В этом году противотуберкулезная служба Башкирии отмечает серьезный юбилей. Ни много ни мало – сто лет. Праздник отметили 24 июня в зале Конгресс-холла «Торатау». Здесь же состоялось награждение лучших в своей профессии.

НАГРАДЫ И ЗВАНИЯ ДЛЯ 64 СОТРУДНИКОВ

Медики – люди серьезные, потому и профессиональные праздники проходят нетривиально. Столетний юбилей отмечали в формате научно-практической конференции, где подводились итоги деятельности противотуберкулезной службы.

В качестве почетных гостей присутствовали руководитель администрации главы республики Александр Сидякин, министр здравоохранения РБ Максим Забелин, ректор БГМУ Валентин Павлов, руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Анна Казак, а также представители медицинских организаций и санаториев Башкирии, руководители фтизиатрической службы регионов России, ветераны и заслуженные сотрудники фтизиатрической службы РБ.

В рамках праздника наградили фтизиатров, для которых эта профессия – не просто работа. Таких, кстати, оказалось несколько десятков человек: руководители подразделений, заведующие отделениями, врачи и медсестры. Присвоены звания «Заслуженный врач РБ» и «Заслуженный работник здравоохранения РБ», а также ряд работников получили медали, нагрудные знаки и почетные грамоты.

КНИГА КАК ПОДАРОК САМИМ СЕБЕ

К юбилею Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер совместно с Издательским домом «Башкирская пресса» выпустил книгу «Противотуберкулезная служба Республики Башкортостан на рубеже столетий». Внутри – все о том, как развивалась противотуберкулезная помощь населению Башкирии с 1921 года, с чего начиналась эта грандиозная история, о медработниках, которые посвятили жизнь этому нелегкому, но благородному труду, а также есть повествование о самом тубдиспансере и его филиалах.

В книге читатель также найдет уникальные фотографии и архивные документы. Издание полезно почитать даже непрофессионалам. Здесь, к примеру, можно почерпнуть интересные сведения о национальном напитке – кумысе.

И в довершение: подарок от туберкулезной службы - ссылка на онлайн-книгу https://ru.calameo.com/read/004945926ee0faf5aa77c

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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