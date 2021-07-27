Убийство таксиста и жертвы природных стихий: самые громкие ЧП, произошедшие в Башкирии на прошлой неделе

Почему автомобиль и мопед не разминулись на проселочной дороге - выясняют следователи

Минувшая неделя выдалась в Башкирии неспокойной: кто-то стал жертвой природной стихии, кто-то утонул, купаясь в неположенных местах, кто-то погиб в ДТП. Вспомним, какие ЧП запомнились жителям республики больше всего.

В АВАРИИ РАЗБИЛСЯ 13-ЛЕТНИЙ ПОДРОСТОК НА МОПЕДЕ

Вечером 19 июля в Стерлитамакском районе на проселочной дороге между деревнями Талалаевка и Спасская лоб в лоб столкнулись «Лада Нива» и мопед, на котором ехали два подростка без мотошлемов. В итоге 13-летний водитель мопеда погиб на месте, а его 14-летний пассажир госпитализирован. Мать погибшего парня заявила, что во всем виноват водитель «Лады» - мол, он находился за рулем в нетрезвом виде.

- Водитель был пьян, и моего ребёнка протащил несколько метров! – рассказала в соцсетях женщина.

По факту смертельной аварии следователи возбудили уголовное дело – им предстоит выяснить все причины и обстоятельства случившегося, а также почему ребенок в столь юном возрасте уже управлял мопедом.

УРАГАН СОРВАЛ КРЫШУ, КОТОРАЯ ПРИДАВИЛА 14-ЛЕТНЮЮ ДЕВОЧКУ

Вечером 20 июля в селе Бижбуляк разыгрался сильный ветер. Ураган ломал и гнул деревья, обрывал электрические провода и сносил кровлю с крыш. Обломком крыши торгового центра придавило и 14-летнюю девочку, проходившую мимо. С тяжелой черепно-мозговой травмой школьницу сначала на скорой привезли в районную больницу, а потом на вертолете доставили в Уфу и прооперировали. Сейчас девочка находится в реанимации на ИВЛ, а жители родного села молятся за ее выздоровление.

НА ПЛЯЖЕ МОЛНИЯ УБИЛА ЖЕНЩИНУ НА ГЛАЗАХ У ЕЕ СЫНА

Еще одной жертвой природной стихии стала 38-летняя жительница села Кунакбаево Стерлитамакского района. 22 июля женщина вместе с сыном отправилась искупаться на пляж, но неожиданно началась гроза. Молния попала прямо в 38-летнюю женщину: она мгновенно скончалась на глазах у перепуганного ребенка. Сейчас в обстоятельствах несчастного случая также разбираются следователи.

ДВОЕ ПАССАЖИРОВ УБИЛИ ТАКСИСТА И СБРОСИЛИ ТЕЛО В КАНАВУ

Громкое убийство беззащитного таксиста всколыхнуло всю Башкирию Как рассказали в пресс-службе МВД по республике, 22 июля двое ранее судимых за грабеж и попытку убийства жителей Дюртюлинского района 27 и 56 лет задумали вызвать такси, чтобы ограбить водителя и купить алкоголь. Первая попытка провалилась: таксист почуял неладное и, высадив пассажиров, уехал. Во второй раз душегубам удалось реализовать свой коварный план: 57-летний таксист на «Ладе Гранте» повез их в магазин. По дороге один из злоумышленников ударил водителя по голове, от чего тот потерял сознание. Очнувшись, он попытался дать отпор налетчикам и даже ранил одного ножом, но силы оказались неравны. Таксиста убили, а тело сбросили в канаву у дороги. В итоге злоумышленники попытались скрыться на похищенном автомобиле, но их вовремя заметил другой таксист, хорошо знакомый с убитым водителем. Он позвонил в полицию и сообщил о случившемся, и вскоре оба подозреваемых были задержаны. После обнаружения тела таксиста налетчикам предъявили обвинение в убийстве и отправили в СИЗО.