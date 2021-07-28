Где в Уфе получить востребованную профессию?

О возможностях поступления в высшее учебное заведение по двум предметам ЕГЭ беседуем с проректором по учебной и научной работе Башкирского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации Галиной Княгининой.

- Галина Владимировна, расскажите, чем отличается нынешняя приёмная кампания в Башкирский филиал Российского университета кооперации от предыдущих?

- Во-первых, у нас появилось два новых направления подготовки — это юриспруденция бакалавриат и таможенное дело специалитет. Институт лицензировал эти специальности в 2020-м году только в сентябре месяце поэтому на 2020/21 учебный год мы набирали группы только на очно-заочную и заочную формы обучения. В этом же году мы проводим полноценный набор на все формы обучения, в том числе и на очную.

- Количество мест в вашем институте ограничено?

- Да, конечно. Например, на таможенное дело на очном отделении 60 мест, на юриспруденции — тоже 60. По другим направлениям подготовки по 30 мест.

- Исходя из того, что приёмная комиссия уже работает и принимает документы, насколько популярны столь эксклюзивные профессии, как «таможня»?

- Абитуриенты в силу интереса и востребованности в дальнейшем трудоустройстве, таможенное дело выбирают сегодня активно. Уже 22 человека в скором времени войдут в списки приказа о зачислении в Башкирский кооперативный институт. Причин тому несколько. Это специалитет, то есть обучение длится пять лет, и «эксклюзивность», то есть мы единственные на республиканском уровне, кто предлагает обучение по данному направлению.

- Каковы условия поступления в ваш вуз?

- В этом году выпускникам можно поступить в Башкирский кооперативный институт по двум предметам ЕГЭ. К примеру, по направлению экономика необходимо иметь при подаче документов результаты Единого госэкзамена по русскому языку. Второй ЕГЭ на выбор (математика, обществознание, география, история, информатика и КТ или иностранный язык). Довольно-таки широкий выбор. Плюс абитуриент должен пройти профессиональное испытание в онлайн-формате. То есть при подаче документов ему выдаются специальные логин и пароль от личного кабинета и таким образом он проходит тестирование. Кстати, на таможенное дело тоже необходимо сдать онлайн-тест по физической культуре. Так что быть великим спортсменом совсем необязательно.

- Каких бакалавров и специалистов вы еще готовите?

- В нашем институте семь направлений подготовки: Экономика с профилем Финансы и кредит - очная и очно-заочные формы и с профилем Бухгалтерский учёт, анализ и аудит - очно-заочная форма; Менеджмент с профилем Менеджмент организации; Торговое дело с профилем Коммерция; Юриспруденция с профилем Юриспруденция; Государственное и муниципальное управление с профилем Государственное муниципальное управление; Технология продукции и организация общественного питания с профилем Организация производства и обслуживания в индустрии питания; Таможенное дело с профилем Таможенное дело; По направлению подготовки Технология продукции и организация общественного питания у нас практически 100% трудоустроенность. А в целом по вузу — 80% наших выпускников находят работу по специальности либо трудятся в смежных сферах.

- У вас, наверняка, за 25 лет присутствия на рынке образования, есть выпускники, которыми вы гордитесь?

- Конечно. Многие из наших студентов работают на руководящих должностях в коммерческих фирмах и занимают высокие посты на государственной службе.

- Наверное, к вам поступают не только уфимцы?

- Конечно. В виду доступной стоимости к нам очень много приезжают абитуриентов из районов Башкортостана. Особенно мы популярны в тех муниципалитетах, где есть потребительские общества. Также есть студенты из других регионов: из Челябинской, Оренбургской области, Татарстана, ЯНАО и даже из Москвы, а так же иностранные граждане.

- Какова стоимость обучения и есть ли какие-то особые условия оплаты?

На данный момент в нашем институте действует только коммерческая форма обучения. Но цены у нас настолько лояльные, что нам может позавидовать любой вуз. Цены за год учёбы стартуют от 55 тысяч рублей. Хотя для тех, кто пришёл за высшим образованием после колледжа или техникума, стоимость за заочную форму начинается от 30 тысяч. Для наших студентов предусмотрена оплата без комиссии через официальный сайт Башкирского кооперативного института, плата по семестрам и помесячная оплата. Главное условие — без просрочек.

- До какого момента продлится приёмная кампания?

- Приём документов стартовал 1 июня. На очную форму обучения мы принимает до 20 августа, на очно-заочную до 15 октября, а на заочную — до 28 ноября. У людей есть возможность подумать, съездить в отпуск, набраться сил и выбрать востребованную профессию первую, вторую или третью.

Получить полную информацию о Башкирском кооперативном институте можно на официальном сайте ufa.ruc.su

Адрес местонахождения: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Ленина, д.26.

Телефон, факс: +7 (347) 274-52-36; 8-927-347-95-59

E-mail: ufa@ruc.su

Адрес официального сайта: https://ufa.ruc.su/

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