Окончила школу с золотой медалью: подробности смертельной аварии, в которой погибла 17-летняя уфимка

Екатерина всегда радовала родителями своими успехами. Фото: соцсети

Стали известны подробности смертельной аварии, произошедшей в ночь на 24 июля в Уфимском районе Башкирии. Напомним, там в селе Сергеевка на улице Центральной во втором часу ночи перевернулся в кювет «Хендай Солярис». Как рассказали в Госкомитете республики по ЧС, за рулем иномарки находилась молодая девушка, которая не справилась с управлением, из-за чего машина вылетела на обочину и перевернулась на крышу. Юная водительница от полученных травм погибла на месте, а четыре ее подруг, которые также находились в салоне машины, получили ушибы и переломы. Две девушки 18 и 19 лет были осмотрены медиками и госпитализированы.

Позже дорожные полицейские выяснили, что у 17-летней девушки не было водительских прав, и ехала она в ту ночь на чужой машине. Сейчас по факту смертельного ДТП проводится расследование.

Машина вылетела в кювет и перевернулась на крышу. Фото: региональная Госавтоинспекция

БЫЛА ЕДИНСТВЕННЫМ РЕБЕНКОМ В СЕМЬЕ

Погибшей оказалась 17-летняя жительница Демского района Уфы Екатерина В. Как рассказали знакомые девушки, Екатерина совсем недавно успешно сдала экзамены, окончила школу с золотой медалью и готовилась к поступлению в университет. В тот роковой вечер подруги пригласили ее на день рождения, а уже ночью, разгоряченные весельем, девушки решили с ветерком прокатиться по ночным дорогам.

- Ехали по деревне со скоростью 120 километров в час, отмечали день рождения. Очень жаль, что так все вышло, - грустит Надежда Е.

Многочисленные друзья и знакомые вспоминают Екатерину только добрыми словами – девушка росла единственным и долгожданным ребенком в семье, всегда хорошо училась, увлекалась эстрадными танцами, и даже была участницей танцевального коллектива.

- Золотая девочка погибла. Отличница, умница. Соболезнования матери, - скорбит Нелли Ш.

Похоронили Екатерину на кладбище в деревне Сергеевка. Проститься с молодой девушкой пришли десятки ее друзей и близких.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным Екатерины В.