В Башкирии антиковидные ограничения для невакцинированных проработали всего несколько часов

В кафе можно и без справки, а вот в кинотеатр без сертификата вряд ли попадешь Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии продолжает стремительно расти число инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки в регионе поставлен очередной антирекорд – 253 новых случаев заболевания, а всего зараженных в республике уже 49961. Из них 2471 человек находятся на амбулаторном лечении, еще 631 госпитализированы. Состояние 532 пациентов врачи оценивают как средней тяжести, еще 73 – как тяжелое, а 15 пациентов находятся в отделении интенсивной терапии. Также за сутки от осложнений вируса скончались еще пятеро, общее число жертв ковида увеличилось до 734 человек. Как отметил глава регионального Минздрава Максим Забелин, 80 процентов умерших – это люди старше 60 лет с сопутствующими хроническими заболеваниями. При этом среди умерших нет ни одного вакцинированного, да и процент привитых среди заболевших составляет всего 0,5. А вот число выздоровевших оставляет пока желать лучшего – 32 за сутки и 43153 всего.

- В Башкирии развернуто 4055 инфекционных коек, занятость которых составляет 86 процентов. Все они обеспечены запасом лекарств, СИЗов и кислорода. По заболеваемости республика находится на 81 месте в России, - отчитался Забелин.

НА ПЛАНОВУЮ ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ – ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРИВИВКИ

Продолжается в республике и массовая вакцинация от коронавируса. На сегодняшний день в Башкирию поступило более миллиона доз вакцины.Первым компонентом привито уже 873140 человек, а полностью завершили вакцинацию 577954 жителей республики.

Также Максим Забелин сообщил, что со 2 августа плановая госпитализация в Башкирии будет доступа только тем, кто привился от COVID-19. Исключения будут сделаны только для больных с онкологией, сердечными заболеваниями и тех, кто нуждается в экстренной медицинской помощи.

- Это позволит снизить риски возникновения очагов внутри медицинских организаций и обеспечить непрерывность оказания помощи, - подчеркнул руководитель Минздрава республики.

ВСПЫШКА КОРОНАВИРУСА В ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ

В свою очередь в региональном Роспотребнадзоре сообщили, что все чаще коронавирус стали выявлять у детей школьного возраста. Так за минувшие месяцы летнего отдыха было зарегистрировано 10 случаев заноса коронавируса в организации детского отдыха. Особенно критичной ситуация оказалась в детском лагере «Чайка», где ковидом заболели сразу 45 детей и 1 сотрудник. Сейчас они находятся дома под медицинским наблюдением.

- При выходе на объект мы обнаружили множество нарушений, в том числе режима родительских посещений. Родители общались с детьми через забор без маски, - подчеркнула глава ведомства Анна Казак.

Сейчас в отношении руководителя лагеря и медработники направлены в суд административные материалы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Глава Башкирии Радий Хабиров в свою очередь потребовал уволить всех руководителей школьных лагерей, где возникла вспышка коронавируса. По мнению Хабирова, из-за разгильдяйства администрации детских лагерей нельзя допустить, чтобы дети лишились заслуженного отдыха.

А ВОТ В КАФЕ И СПОРТЗАЛ МОЖНО И БЕЗ СЕРТИФИКАТА О ВАКЦИНАЦИИ

26 июля в Башкирии должны были заработать новые ограничения для тех, кто не вакцинировался от ковида. Напомним, что ранее власти республики планировали запретить посещение кафе и ресторанов (от 50 посадочных мест), бань и саун, фитнес-клубов и СПА-салонов, а также заселение в студенческие общежития и проезд в междугородних поездах для тех у кого нет при себе сертификата о вакцинации от ковида, свежих результатов ПЦР-теста или медотвода. При этом это решение сначала трижды переносилось по срокам, а на очередном оперативном совещании в правительстве республики Радий Хабиров и вовсе отменил его.

- Если ситуация будет в пике уходить, мы тогда вернемся к этому вопросу. Сейчас все наши фитнесы и другие организации пусть работают в нормальном режиме. Конечно, пусть соблюдают те требования, которые уже есть: масочный режим и так далее, - заявил Радий Хабиров.

Таким образом, антиковидные ограничения для невакцинированных проработали в Башкирии всего несколько часов. Кстати, некоторые заведения уже успели вывесить объявления, что в связи с новыми требованиями, принять одновременно они могут не более 50 посетителей, но очевидно поторопились.