Будущее «Кошкиного парка» - в руках уфимцев

Сейчас «Кошкин лес» относится именно к городским лесам

В пресс-центре «Комсомольской правды в Уфе» состоялась вторая встреча рабочей группы по «Кошкиному парку».

Этой весной неравнодушные жители города, строители, экологи и представители власти уже собирались для того, чтобы решить важный вопрос – как превратить ныне заброшенный лес в уютный парк? Тогда участники определились с главным: будущее зеленой зоны должны определять сами горожане. Те, кто будет гулять по этим тропинкам долгие годы. Участники первой встречи рабочей группы дали строителям и проектировщикам домашнее задание – узнать реальное мнение народа.

И это задание было выполнено.

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ПАРК ДЛЯ ДЕТЕЙ И БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ

Голосование проходило в социальных сетях. Директор по корпоративным коммуникациям Группы компаний «Садовое кольцо» представил результаты опроса. Кстати, именно этой компании и предстоит помочь заброшенному «Кошкиному лесу» стать «Кошкиным парком».

В пресс-центре «Комсомольской правды в Уфе» состоялась вторая встреча рабочей группы по «Кошкиному парку»

Первое место с результатом почти в 52% занял вариант «Велопарк». Чтобы не терять времени даром, компания обратилась к активистам – тем самым велосипедистам, которые уже сейчас занимаются на самодельных трассах в лесу. Концепцию новой площадки представили Дмитрий Кутеев и Артур Фархутдинов, за плечами которых уже есть опыт создания уникальных спортивных площадок в других городах страны.

- Сейчас в нашем городе нет современной трассы для тех, кто хочет заниматься активным велоспортом на любительском и профессиональном уровне, - подчеркнул Кутеев. – Мы же предлагаем возвести в Уфе памп-трек и эйр-парк. Первый – это современная трасса, представляющая собой чередование ям, кочек, контруклонов и не содержащая ровных участков. Эйр-парк позволяет отработать навыки точного контроля велосипеда и тела в воздухе, выполнять более сложные трюки. Это невероятно модные течения среди молодежи. Недавно такие треки открылись рядом с мостом «Миллениум» в Казани – парк под названием «Урам» за два месяца посетили 25 000 человек!

Неужели Уфа отстанет от своего извечного брата-конкурента Казани? С этим не согласны и активисты, и власти.

- Наш город заслужил быть в фарватере велосипедного движения, - заметил глава «ВелоУфы», организатор «Дня 1000 Велосипедистов» Егор Лукша. – Столица Башкирии может претендовать на звание самого прогрессивного города в этом направлении.

Поддержали спортсменов вице-мэр Евгений Чебаков и Директор департамента строительства, архитектуры и комплексного развития территории Правительства Республики Башкортостан Олег Байдин.

- Спорт катализирует энергию молодежи, - отметил Байдин. – У молодых людей есть дух соперничества, и для нас всех будет куда лучше, если они будут превращать эту энергию в победы, в том числе олимпийские. Но тут есть важный нюанс – если для трека нужно твердое покрытие, то мы не можем возводить такие строения на территории городских лесов. Сейчас же «Кошкин парк» имеет именно такой статус.

ЛЕС ОСТАНЕТСЯ ЛЕСОМ

Ближе к экватору встречи, все собравшиеся, среди которых был опытный проектировщик городских скверов Константин Кононенко, а также эколог Российской академии наук Руслан Уразгильдин, пришли к выводу, что велопарк Уфе нужен. Но где конкретно его строить – вопрос, который активистам предстоит решить вместе со строителями и чиновниками.

Действительно, сейчас «Кошкин лес» относится именно к городским лесам. По закону на таких территориях запрещено любое капитальное строительство, а современный парк с твердыми дорожками, безусловно, относится к этой категории.

Представители компании-застройщика заверили собравшихся, что сам лес безусловно останется лесом. Но теперь он будет благоустроен, опять таки, в рамках закона. Так, например, второе место в голосовании заняли велодорожки, которые можно провести по грунту, без какого-то глобального строительств. На третьем месте расположились эко-тропинки, по которым смогут спокойно гулять родители с детьми и пенсионеры.

- Нам не обязательно выбирать «или – или», - подчеркнул Олег Байдин. – Можно реализовать и то, и другое. Это разные «целевые» и возрастные аудитории. Кто-то захочет неспешно прогуляться по лесу, а кто-то – проехать там не велосипеде, все это можно совместить, но только в рамках действующих законов о городских лесах.

Представители компании-застройщика заверили собравшихся, что сам лес безусловно останется лесом

ЧТО ЖЕ ПОЯВИТСЯ В КОШКИНОМ ПАРКЕ И ГДЕ БУДУТ ТРЕНИРОВАТЬСЯ ВЕЛОСИПЕДИСТЫ?

Тем не менее, даже тонкие юридические моменты позволяют реализовать все проекты, создав ситуацию, при которой в выигрыше остаются все.

- Велодвижение – это всероссийский тренд, - поддержал участников рабочей группы управляющий партнер ГК Садовое кольцо Михаил Фельдман. – И он только набирает обороты. Можем ли мы реализовать такой проект велопарка внутри «Кошкиного леса»? Изначально, для нас, как для компании, которая займется благоустройством этой зеленой зоны, главной идеей было приведение леса в порядок. Мы хотим обеспечить горожан возможностью, в первую очередь, неспешных прогулок, с эко-тропинками, чистыми зелеными дорожками, лавочками и урнами для мусора. Среди победивших вариантов, кстати, как раз и есть эко-тропинки. Результаты голосования показали нам реальное мнение местных жителей и мы, безусловно, будем стремиться к реализации пожеланий, согласно действующих правилам.

Как мы видим, популярные варианты эко-тропинок и благоустроенного тихого леса вполне вписываются в эту программу, с чем другие участники рабочей группы тоже согласились. Но что же делать с велопарком для активного отдыха?

- Небольшие элементы представленных концепций можно реализовать в рамках городских лесов, - отметила директор департамента правового и градостроительного обеспечения ГК "Садовое кольцо" Ирина Карноух. –Мы можем делать грунтовые дорожки, возвести детский памп-трек, который не требует какого-то жесткого покрытия.

Велоактивисты, в целом, согласились с идеей о вариантах совмещения проектов. Так, Дмитрий Кутеев рассказал о возможном строительстве облегченной версии эйр-парка из временных конструкций.

- Какие-то из этих вариантов могут стать изюминкой «Кошкиного парка», - согласилась со спортсменами Ирина Карноух.

Об еще одном варианте совместной работы напомнили Олег Байдин и глава Совета по правам человека при главе Башкирии Владимир Барабаш. Так, более капитальный велопарк может появиться в другом месте, например, в парке Гафури, где уже есть неплохая площадка. Строители и активисты согласились, что какие-то элементы можно и разделить.

В любом случае, работа над тем, чтобы Уфа шагнула вперед сразу по нескольким направлениям, началась. Актуальные проектировщики, спортсмены и экологи договорились начать работу уже по конкретным вариантам и концепциям. Вполне возможно, что уже через пару лет мы получим и тихий парк в лесу, где можно будет тихо прогуливаться с детьми и родными, и детский памп-парк, в котором будут заниматься будущие олимпийские чемпионы, и взрослый супер-современный комплекс. При этом сам лес, безусловно, останется лесом. Теперь уже – благоустроенным и чистым.

. Местные жители и будущие посетители выбирали логотип «Кошкиного парка»

ЗЕЛЕНЫЙ ЛОГОТИП ЗЕЛЕНОГО ПАРКА

Завершилась же вторая встреча рабочей группы совместным решением принять результаты еще одного голосования. Местные жители и будущие посетители выбирали логотип «Кошкиного парка».

С результатом 40,74% победил зеленый вариант с символичным логотипом.

Благодаря совместной работе горожан, неравнодушных уфимцев, лучших в своей сфере специалистов и строителей, этот логотип совсем скоро украсит скворечники и скамейки в новой зеленой и экологичной зоне башкирской столицы.