«Уфа» на старте нового сезона проиграла московскому ЦСКА

Фото: пресс-служба ПФК ЦСКА Москва

Футбольный клуб «Уфа» на старте нового чемпионата дал бой грозному московскому ЦСКА. По ходу первого тайма у башкирских футболистов было несколько хороших шансов забить, но не хватало хладнокровия в завершающей стадии.

Несмотря на поражение, «Уфа», которое в межсезонье не смогла толком усилиться из-за своих скудных финансовых возможностей, показала весьма добротную игру. Это не были мучения, как во время Евсеева или Рахимова, стиль вполне можно назвать комбинационным. «Горожане» и за мяч неплохо цеплялись, и в позиционных атаках смотрелись недурно. Стукалов явно провел очень хорошую предсезонку и перенастроил команду на новый более зрелищный лад.

Чего же не хватило? Тут все на поверхности – реализации. Как не забил на 32-й минуте Кротов, это просто уму непостижимо. Перед ним были только ворота и Акинфеев, который бросался уже без особой надежды. И угораздило же попасть уфимскому нападающему прямо в голову вратаря.

ЦСКА же напротив, свой момент не упустил. Во втором тайме после розыгрыша углового Заболотный выпрыгнул выше всех и вколотил мяч в сетку – 1:0.

После этого «Уфе» нужно было усиливать игру, только вот скамейка оказалась скудновата. Правда вышедший Агаларов даже почти заработал пенальти на 84-й минуте. Арбитр не отреагировал, а VAR вмешиваться не стал. Хотя было довольно спорно.

«Сложная игра. Шла до гола. Обе команды хотели победить, играли максимально организованно. В первом тайме получалось хорошо двигать мяч. Посмотрели все матчи ЦСКА на сборах. Понимали, как разыгрывать, создавали моменты. Во втором тайме не хватило свежести. Ну и плюс замены – они неравнозначны на сегодня», - признал после матча Стукалов.

Башкирский клуб оставил достаточно позитивное впечатление. Если так пойдет дальше, то очки обязательно будут.

РЕЗУЛЬТАТ

ЦСКА Москва – ФК Уфа 1:0

Гол: Заболотный, 61