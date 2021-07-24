Футбольный клуб из Башкирии не смог выйти на матч из-за поддельных ПЦР-тестов

Фото: ФК "Спартак" Туймазы

С полной неожиданности начался второй тур чемпионата ФНЛ-2 между туймазинским «Спартаком» и миасским «Торпедо». За несколько минут до стартового свистка инспектор матча при проверке обнаружил, что ПЦР-тесты «спартаковцев» поддельные – они никак не проходили по базе. Данная ситуация нарушала регламент, и тогда было решено игру отменить.

Данное обстоятельство стало настоящим шоком как для болельщиков, так и представителей обеих команд. Такого исхода не ожидал никто. Почему в башкирском клубе пошли на подделку тестов, пока остается загадкой.

Примечательно, что этот матч был первым домашним для туймазинской команды в начавшемся сезоне.

В самом клубе, похоже, пытаются поскорее забыть ситуацию и настроиться на позитив. Вот такое сообщение появилось в официальных соцсетях:

«Пока хейтеры-невидимки и прочие безликие интернет-тролли наслаждаются оказией, случившейся сегодня, ФК «Спартак» уже настроен на завтрашний позитив! Принимаем челябинскую «молодежь»!».

Остается только пожелать команде, чтобы таких оказий в сезоне больше не случалось.