Элитные автомобили и огромные особняки: как живут в Башкирии «золотые» гаишники

Сейчас башкирский «золотой гаишник» Ильдус Шайбаков находится в розыске. Фото: скриншот сюжета ГТРК «Башкортостан»

Который день вся страна обсуждает громкое дело о задержании всей верхушки ГИБДД по Ставропольскому краю. 20 июля силовики скрутили главного гаишника Ставрополья Алексея Сафонова, его подчиненных и нескольких гражданских лиц, в общей сложности более 35 человек. Высокопоставленных офицеров дорожной полиции подозревают во взяточничестве, злоупотреблении и превышении полномочий, а так же в создании преступного сообщества, пишет «КП-Северный Кавказ» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Но самое интересное в этой истории вовсе не расследование уголовного дела, а имущество, которое обнаружили у главного ставропольского гаишника. Так, в доме у Алексея Сафонова, который сам по себе выглядит как мини-копия знаменитого Версаля, обнаружили личный трон и золотой унитаз. Кроме того, во внутреннем дворе обнаружились две элитные иномарки с красивыми номерами, а на территории есть бассейн и домик для прислуги.

БАШКИРСКИЙ «ЗОЛОТОЙ ГАИШНИК»

В желании жить на широкую ногу и купаться в роскоши, начальник Ставропольского ГИБДД вовсе не одинок. У Алексея Сафонова есть свои «единомышленники» и в Башкирии. «Комсомолка» вспоминает о башкирском «золотом гаишнике», который до сих пор находится в бегах и его непосредственном подчиненном, который также как и начальник не смог объяснить, откуда у него столько дорогого имущества.

В начале апреля этого года прокуратура Башкирии через суд потребовала арестовать имущество экс-начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Ильдуса Шайбакова. У него и его родственников сотрудники правоохранительных органов обнаружили дома и дорогие автомобили на сумму более 44 млн рублей. При этом экс-сотрудник Госавтоинспекции Шайбаков был уволен из органов вовсе не за это.

В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов нашли у Ильдуса Шайбакова и его родственников три офисных помещения общей площадью около 700 «квадратов», два дорогих внедорожника, просторную квартиру и дом с земельным участком в элитном поселке под Уфой. Объяснить происхождение этих богатств бывший дорожный полицейский так и не смог.

Поначалу бывший высокопоставленный офицер ГИБДД по Башкирии всячески отнекивался от обвинений в свой адрес и даже приглашал к себе в гости журналистов, чтобы показать свое скромное жилище. Но, что-то, видимо, пошло не так и в конце мая 2021 года Шайбаков внезапно скрылся в неизвестном направлении и был объявлен в розыск. По версии следствия, он может передвигаться на автомобиле «Шкода Кодиак» белого цвета.

АВТОПАРК ПОДЧИНЕННОГО

Не успел простыть след Шайбакова, как сотрудники прокуратуры наведались к его бывшему подчиненному Айдару Гиндуллину. Незадолго до этого в отношении него было возбуждено уголовное дело – его и еще четверых его подчиненных подозревают в получении взяток. По версии следствия пятеро сотрудников регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД (которым ранее руководил Ильдус Шайбаков), среди которых был Гиндуллин, несколько лет подряд брали деньги с желающих «купить права». Группа дорожных полицейских в обмен на вознаграждение выдавала водительские удостоверения без сдачи экзаменов.

Но пристальное внимание прокуратуры из всей пятерки привлек именно Айдар Гиндуллин. Виной всему наличие в собственности у его родственников недвижимости и автомобилей, происхождение которых никто так объяснить и не смог.

По данным республиканской прокуратуры, во владении семьи бывшего офицера ГИБДД по Башкирии обнаружились две квартиры, два земельных участка, коттедж и нежилое помещение в элитном поселке под Уфой и аж 36 транспортных средства! Среди них были полуприцепы, грузовики и недешевые иномарки Toyota Land Cruiser, Toyota RAV4 и Kia Sorento. Общая стоимость имущества по самым скромным подсчетам составила 24 млн рублей.

Теперь с Айдара Гиндуллина и его родных прокуратура требует взыскать эти деньги и вернуть их в казну. Судебные тяжбы и расследование уголовного дела пока далеки от завершения.