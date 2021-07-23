Ждать ли медали? Кто и когда выступает на Олимпиаде от Башкирии

Фото: Федерация фехтования России

Олимпиада в Токио стартует. В течение более двух недель лучшие спортсмены будут выявлять сильнейших. Проблем с организаций Игр ввиду пандемии было масса, но их, несмотря на многочисленные слухи, не отменили, хоть и запоздали на год.

В состав российской сборной от Башкирии включены пять спортсменов. Двое из них, рапиристы Аделина Загидуллина и Тимур Сафин, будут представлять только наш регион, а вот гребцы Алсу Миназова, Варвара Баранова и Александр Сергеев выступят в параллельном зачете.

АДЕЛИНА ЗАГИДУЛЛИНА

Фехтование – сложный вид спорта. Как правило, фавориты одни, а на Олимпиаде выигрывают совсем другие. Именно поэтому фаворитом в соревнованиях можно назвать совершенно любого. Даже в личном турнире, в котором Загидуллина котируется далеко не на первых ролях, вполне можно выстрелить и вырвать медаль именно башкирская рапиристка. Тем более, опыта спортсменке не занимать – чемпионка и Европы, и мира.

На прошлую Олимпиаду в Рио-де-Жанейро она отобраться не смогла, но ездила туда в качестве спарринг-партнера, прочувствовав всю атмосферу внутри команды. Так что излишнего волнения быть не должно, таких соревнований мирового уровня она прошла много.

Если уж не получится в личке, то женская сборная по рапире – основной фаворит в командных соревнованиях. Это то «золото», которое федерация фехтования и Олимпийский комитет уже запланировали во всех возможных планах еще до начала соревнований.

К слову, Загидуллина – первая фехтовальщица из Башкирии, которая пробилась на Игры. Раньше наш регион поставлял в олимпийскую сборную только мужчин-рапиристов.

Когда соревнования:

25 июля, воскресенье, личный турнир: финал в 17:00 (здесь и далее по уфимскому времени)

29 июля, четверг, командный турнир: финал в 15:45

Фото: Федерация фехтования России

ТИМУР САФИН

С прошлой Олимпиады Сафин возвращался домой настоящим героем. «Бронза» в личных, «золото» в команде – улов, который сразу возвел его в ранг одного из самых титулованных спортсменов Башкирии.

Вот только отбор на Игры в Токио проходил очень тяжело. Сейчас в российской сборной по рапире смена поколений, и на первую роль выходят более молодые спортсмены. К тому же из-за пандемии возникли большие сложности с соревновательной практикой. На один из квалификационных турниров Сафин попросту не смог выехать.

В итоге, в личных соревнованиях в Токио он числится только запасным и выступит в случае форс-мажора. Попасть в командные соревнования тоже было не просто. Все решилось в последний момент, когда он в драматичном поединке фактически отобрал билет в Токио у заслуженного ветерана Алексея Черемисинова.

Когда соревнования:

1 августа, воскресенье, командный турнир: финал в 15:45

Фото: Федерация фехтования России

АЛСУ МИНАЗОВА

Дебютантка и новое имя для большинства любителей спорта. Алсу будет представлять Россию в гребном слаломе в двух дисциплинах: в каяке и каноэ. Она единственный представитель нашей страны среди женщин в этом виде спорта.

Как сама признается, еще лет пять даже не думала о том, что может оказаться на Олимпиаде.

- Конечно же, испытываю волнение, так как это мои первые олимпийские игры, ведь это все для меня новое, незнакомое и неизведанное. Нахожусь в огромном предвкушении стартов и пребываю в восторге от всей атмосферы, что сейчас царит в Олимпийской деревне и на тренировочном канале, - рассказала «Комсомолке» спортсменка.

Несмотря на все это, девушка всерьез настроена пробиться в финал, а уже там побороться за медаль. Трудности ее не пугают, к олимпийскому каналу, несмотря на его сложность, она уже привыкла.

Когда соревнования:

27 июля, вторник, финал в каяке: 11:30.

29 июля, четверг, финал в каноэ: 11:30

Фото: Федерация гребного слалома России

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВ И ВАРВАРА БАРАНОВА

Сергеев и Баранова родились не в Башкирии, поэтому к нашей республике относятся скорее номинально, и в первую очередь представляют свои регионы, в которых живут (Тверская и Ульяновская области, соответственно).

Оба спортсмена не обладают опытом участия на Олимпиадах, не являются яркими лидерами, но входят в крепкую обойму сборной, не раз участвовали и побеждали на международных соревнованиях. Шансы на медаль во многом зависят от той формы, в которой подойдут гребцы к Играм.

Когда соревнования:

Соревнования и у мужчин, и у женщин пройдут 3, 5 и 7 августа

Фото с личных страниц героев в соцсетях

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