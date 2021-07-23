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Экономика23 июля 2021 11:13

Госдолг Башкирии приближается к максимальной отметке

Региональные власти продолжают размещать облигации на баснословные суммы
Павел КРАЙНОВПавел КРАЙНОВ
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Общая сумма долга составила на сегодняшний день 31 млрд рублей

Общая сумма долга составила на сегодняшний день 31 млрд рублей

Фото: Андрей МИНАЕВ

Государственный долг Башкирии продолжает увеличиваться и постепенно приближается к своей максимальной отметке. Как рассказали «КП-Уфа» в Минфине республики, на сегодняшний день общая сумма долговых обязательства региональной казны составляет 31 млрд рублей.

Еще в прошлом году депутаты Госсобрания-Курултая приняли республиканский закон, согласно которому верхний предел госдолга на 1 января 2022 года был установлен на отметке 32,6 млрд рублей. Это значит, что выше этой суммы набрать долгов у башкирского правительства не получится.

Последний раз власти Башкирии разместили гособлигации на сумму 10 млрд рублей 13 июля 2021 года. Желающие смогут инвестировать свои деньги в эти ценные бумаги на пять лет по ставке 7,65% годовых.

ПОДДЕРЖКА ЛЬГОТНИКОВ

К слову, в этом году власти Башкирии планируют потратить на социальную поддержку из региональной казны 38 млрд рублей. Это чуть меньше, чем в прошлом году – в 2020-м на выплаты для безработных, многодетных, инвалидов и ветеранов, а также для сирот и других социально незащищенных жителей республики потратили 38,1 млрд рублей.

В Минфине республики отметили, что выплаты из региональной казны полагаются, в том числе, пострадавшим от радиации, гражданам, награжденным знаком «Почетный донор», жителям республики, нуждающимся в улучшении жилищных условий, получателям бесплатные лекарства и лечебное питание.

В первом полугодии 2021 года власти Башкирии уже потратили на социальную поддержку 32,7 млрд рублей. Чуть меньше из башкирской казны потратили на образование – 31,5 млрд рублей, на третьем месте по расходам бюджета сфера здравоохранения – 13,6 млрд рублей.

ЗАТРАТЫ НА ЧИНОВНИКОВ

В Минфине Башкирии «КП-Уфа» рассказали, что больше всего денег из региональной казны ушло на содержание чиновников из госкомитета по делам юстиции. Конкретную сумму в финансовом ведомстве не назвали, но уточнили, что именно в госкомюстиции числится сотрудников больше, чем в других республиканских органах власти. Все дело в том, что все мировые судьи в регионе являются сотрудниками именно госкомитета по делам юстиции.

Также как выяснилось, в этом году власти провели «мероприятия по оптимизации» расходов на содержание органов исполнительной власти. Поэтому денег на работу башкирских чиновников в 2021 году было выделено меньше, чем в 2020-м. О каких конкретно суммах идет речь в министерстве финансов Башкирии не пояснили.

ДЕНЬГИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КАЗНЫ

Как рассказали в региональном министерстве финансов, в 2020 году Башкирия получила 96,1 млрд рублей из федерального бюджета. По сравнению с 2019 годом сумма поступлений из федерального центра выросла почти в два раза или на 45,3 млрд рублей.

Федеральные деньги поступили в прошлом году на «латание дыр» в башкирском бюджете, которые образовались из-за падения налоговых сборов. Существенную часть финансирования из Москвы потратили на борьбу с коронавирусом: на оснащение коечного фонда, приобретение средств индивидуальной защиты и стимулирующие выплаты для врачей и медработников. Часть денег ушла на компенсации за неиспользованные отпуска медперсоналу и социальным работникам, а также на пособия по безработице и покупку медицинской аппаратуры и лекарств. Среди расходов из федеральной казны есть такие строки как поддержка реального сектора экономики, реализация Национальных проектов и социальная поддержка населения.

ПОДДЕРЖКА ГОРОДОВ И РАЙОНОВ

В прошлом году наименьшую финансовую помощь из бюджета Башкирии получил город Агидель. Муниципалитету выделили всего лишь 415,9 млн рублей. Больше всего денег региональная казна направила в Уфу – 19 млрд рублей (в 45 раз больше, чем Агидели).

– В 2020 году бюджетам муниципальных образований из бюджета республики предоставлена финансовая помощь в виде межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов в общей сумме 78,9 млрд. рублей, из них целевая – 67,0 млрд. рублей, нецелевая – 11,9 млрд. рублей, – рассказали в финансовом ведомстве. В Минфине Башкирии также добавили, что расходы бюджета в 2020 году составили 259,4 млрд рублей (+44,2 млрд рублей к прошлому году).

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