Что грозит жителям Башкирии за подделку справок о вакцинации от коронавируса

Подделка документов преследуется по закону Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С начала июля 2021 года сотрудники МВД по Башкирии возбудили уже более 30 уголовных дел по фактам подделки справок о вакцинации от коронавируса. Преступные схемы каждый раз были похожи: некие «продавцы» предлагали всем желающим купить различные медицинские документы, такие как сертификат о прививке от COVID-19, отрицательный тест ПЦР и даже справку о наличии антител. Как оказалось, абсолютное большинство «выдавателей» этих справок вообще не имели отношения к медицине. Всем им грозит суровое наказание.

КТО И ЗАЧЕМ ПОДДЕЛЫВАЕТ

Так, например, недавно полицейские установили двоих продавцов поддельных справок о вакцинации от коронавируса в Стерлитамаке. 33-летняя местная жительница и 43-летняя сотрудница больницы, которая не имеет отношения к медперсоналу, решили открыть «бизнес» - продавать справки о прививке. За каждый сертификат они требовали от потенциальных покупателей от 500 до 3,5 тысяч рублей. Теперь предприимчивые женщины стали фигурантками уголовного дела по статье «подделка документов».

Похожая история произошла накануне в городе Октябрьский. Там сотрудники МВД по Башкирии вышли на след продавца поддельных медицинских документов. В «ассортимент» 51-летнего мужчины входили отрицательные ПЦР тесты на COVID-19 и справка о наличии антител к коронавирусу. Теперь «продавец» также стал фигурантом уголовного дела.

Так зачем вообще «предприимчивые» жители Башкирии взялись за подделку сертификатов о вакцинации? Дело в том, что недавно власти республики широко анонсировали ужесточение антиковидного указа, по которому не привитым жителям должны ограничить посещение общественных мест. Вот и появились в сети мошенники, предлагающие купить поддельные медицинские документы.

На данный момент предполагается, что новые ограничения вступят в силу с 26 июля. Начиная с предстоящего понедельника в кафе, рестораны, кинотеатры и другие развлекательные заведения можно будет попасть, только предъявив сертификат о вакцинации, медицинский отвод от прививки или отрицательный тест ПЦР.

ЧТО МОЖЕТ ГРОЗИТЬ

По мнению известного уфимского адвоката Романа Петрова, большинство уголовных дел могут развалиться в суде. А все потому, что формы медицинских документов о вакцинации или медицинском отводе от прививки не утверждены на федеральном уровне.

- Сегодня, согласно уголовному закону, подделанный документ, это документ, который либо порождает какие-либо права, либо отменяет какие-либо обязанности. А какие права дают эти документы? Ну, в кафе зайти там, или в кинотеатр. Но ведь даже сами заведения будут привлекать к ответственности по административным делам, если туда зайдут посетители без справки, - отмечает адвокат.

По словам Романа Петрова, самое суровое наказание за подделку документов грозит только в том случае, если с помощью этих документов было совершено другое, более тяжкое преступление.

- Например, если с помощью поддельных банковских документов была совершена кража. Или с помощью поддельного наградного листа была получена как-либо льгота. А в данном случае при рассмотрении дела в суде продавец или владелец липовой справки может рассчитывать, скорее всего, на штраф или условный срок, - отметил Роман Петров.