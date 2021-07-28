Клиника БГМУ получила международный сертификат качества ISO 9001

Для постоянного совершенствования качества медицинских услуг необходима модернизация

Ни для кого не секрет, что клиника БГМУ – уникальное медицинское учреждение, которое представляет собой синергию науки и практики. А для постоянного совершенствования качества медицинских услуг необходима модернизация. Что нового появилось в клинике БГМУ?

ВСЕ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ СЛОЖНЫХ СЛУЧАЕВ

Ректор БГМУ, чл.-корр. РАН Валентин Павлов после успешно проведенной операции с использованием модернизированной роботической системы Da Vinci

Особенно значительные изменения за последние годы коснулись операционного блока и отделения реанимации. Там провели капитальный ремонт и полностью обновили оборудование: наркозно-дыхательная аппаратура экспертного класса, высокочастнотная и лазерная хирургические системы,аппарат искусственного кровообращения, операционные и прикроватные мониторы, инфузоматы. А в рамках развития малоинвазивной хирургии приобрели пять комплексов для лапароскопических операций.

Особая категория пациентов клиники - новорожденные. Для специализированного отделения приобрели 12 новых аппаратов ИВЛ, а также восемь инкубаторов интенсивной терапии новорожденных. А еще в отделении выделили 10 коек на случай реанимации младенцев – они полностью оборудованы необходимой медтехникой в соответствии со стандартами.

Чтобы вылечить человека, в первую очередь нужно поставить диагноз. Причем, максимально быстро и точно. Отделение клинической лабораторной диагностики - одно из лучших в Уфе –оснащено самой современной аппаратурой. В том числе это роботизированные станции для решения множества лабораторных задач, специальный анализатор для исследования свертываемости крови, автоматическийприбор для капилярного электрофорезаи другая современная техника.

В рамках модернизации приобретены уникальные ангиографические комплексы, позволяющие осуществлять рентгенохирургические манипуляции при любых видах поражения сосудов. А для того, чтобы оперативно обследовать тяжелых больных, в разные корпуса установили 6 новых УЗИ-систем.

ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА ЗАПРОС

Заведующий отделением профессор Владимир Ишметов совместно с профессором, заведующим кафедрой кардиологии Академии постдипломного образования Давидом Дундуа выполняют инновационную эндоваскулярную операцию

Чтобы быть на высоте, больница должна соответствовать ожиданиям пациентов. Поэтому руководство клиники и университета не ограничивается закупкой необходимого оборудования.

За последние 5 лет здесь возродили отделение кардиологии,создали отделение медицинской реабилитации, отделение противоопухолевой лекарственной терапии, отделение радионуклидной диагностики, отделение патологии новорожденных с палатой реанимации. А еще во многих отделениях выделили узкопрофильные койки для оказания наиболее современной помощи по группам заболеваний – онкология, гематология, ревматология и многие другие.Каждое направление курирует профессорский состав БГМУ для максимально быстрого внедрения инноваций в практику Клиники. Новым и актуальным направлением является лечение редких наследственных заболеваний нервной системы и опорно-двигательного аппарата –боковой амиотрофический склероз, несовершенный остеогенез, синдром Элерса-Данло, осуществляемое на основании результатов генетической диагностики.

В 2020 году случилась пандемия – и клиника БГМУ не могла не отреагировать. В терапевтическом корпусе в апреле прошлого года открыли «ковидный» госпиталь на 100 коек (в том числе, 18 реанимационных). А в октябре 2020 года, с приходом второй волны пандемии, его мощность была увеличена до 196 коек. Всего в госпитале за это пиковое время пролечились порядка 2300 человек.

Эти и другие нововведения позволяют клинике БГМУ сохранять высокий уровень оказания медицинской помощи. Поэтому тот факт, что клиника прошла международную сертификацию по менеджменту качества медицинских услуг, является закономерностью.

Адрес: 450083 г.Уфа, ул.Шафиева, 2

https://kbgmu.ru/

Запись на прием (регистратура): +7 (347) 286-15-46, 223-11-29

Телефон приемной: +7 (347) 223-11-92

Отдел кадров: 276-45-38, 276-45-68

Проезд:

- маршрутами №122, №171 до остановки «Клиника БГМУ»

- трамвай № 5, №10, №18 до остановки «Рихарда Зорге»

- троллейбус №22 до остановки «Рихарда Зорге»

Терапевтические участки № 1, № 2 ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России

Адрес: 450077 г.Уфа, ул.Заки Валиди, д. 45, к. 1

Проезд:

- маршрутами №30, №219а, №300 до остановки «Башгосдрамтеатр»

- троллейбус №2 до остановки «Башгосдрамтеатр»

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