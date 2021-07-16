Куда можно поехать с семьей на длинные июльские выходные в Башкирии

Фото: Андрей КУЗЬМИН

Во второй половине июля жителей Башкирии ожидает сразу четыре выходных дня. Дело в том, что 20 июля в республике празднуется один из важных мусульманских праздников Курбан-байрам, а ранее глава Башкирии Радий Хабиров рекомендовал работодателям сделать понедельник, 19 июля, также выходным днем. Для тех, кто не хочет оставаться в душном городе, а желает отправиться в небольшое путешествие на четыре дня, «Комсомолка» подготовила несколько интересных маршрутов. Величественные горы и скалы, живописные озера, пещеры и водопады – выбирать точно есть из чего.

Павловское водохранилище

Где: Нуримановский и Караидельский районы

Если ваш идеальный отдых – это проживание в комфортабельном домике с видом на живописные пейзажи, отправляйтесь на Павловку. Не зря туристы называют Павловское водохранилище «башкирской Швейцарией» - водная гладь на 150 километров в окружении душистых еловых лесов, чистый горный воздух, потрясающие природные виды уютные аккуратные домики турбаз, варианты отдыха на любой вкус. Хотите – отправляйтесь на рыбалку, можете арендовать лодку или катер. Для любителей активного отдыха тут есть и водные лыжи, и прогулки на катамаране, и подводная охота, а вечером отдыхающих ждет баня и посиделки у мангала. Цены на проживание, конечно, не из дешевых. В среднем, стандартный номер на двоих стоит около 4,500 в сутки в будние дни, 5,300 – в выходные. Правда, сюда же включено и трехразовое питание. Впрочем, на Павловке можно прекрасно отдохнуть и «дикарем», если найти, где поставить палатку.

На Павловке можно отправиться на водную прогулку на катере. Фото: Андрей КУЗЬМИН

Если вам трудно усидеть на месте, отправляйтесь на прогулку по окрестностям, тем более что на Павловке есть что посмотреть. Например, пройдитесь до Красных скал или Павловской ГЭС, прогуляйтесь вдоль реки Яман-елки. Если вы на машине, посетите знаменитый карстовый источник Красный ключ (между прочим, самый большой в России и второй по величине в мире – ежесекундно он выносит на поверхность более 14 кубометров воды!) или отправляйтесь полюбоваться на мистическое озеро-родник Сарва – место притяжения для дайверов со всей России и любителей земляники. Осторожнее, возле Сарвы вполне реально встретить диких зверей – отпечатки медвежьих лап тут не редкость.

Как доехать

На автомобиле из Уфы нужно ехать через Иглино, Красную горку, Чандар до поселка Павловка. Также до Павловки из Уфы можно доехать на рейсовом автобусе. Если вам в Караидельский район – то тут нужно доехать до Караидели и свернуть на поселок Бердяш.

ИРЕМЕЛЬ

Где: Белорецкий район

Еще одно место, куда ежегодно приезжают сотни туристов со всей России – Иремель. Для семейного отдыха, особенно, с маленькими детьми, конечно, Иремель не самая удачная идея (хотя, если вы с пеленок прививаете детям любовь к походам – почему бы и нет). А вот если вы в одиночку или со второй половинкой хотите зарядиться силой, подышать чистейшим горным воздухом, преодолеть острые курумы, чтобы добраться до вершины и загадать заветное желание – Иремель – это идеальный вариант.

Иремель считается местом силы, поэтому притягивает к себе сотни туристов со всей России. Фото: Андрей КУЗЬМИН

Главная вершина – Большой Иремель, его высота около 1582 метров, а во время подъема на вершину можно наблюдать, как сменяются сразу 4 климатических пояса! Внизу смешанные леса с полянами, где можно нарвать Иван-чай, затем леса сменяются вековыми елями и лиственницами. Еще выше разлеглись высокогорные поляны, покрытые карликовыми березами и брусникой, а еще выше – курумники, покрытые зеленым мхом. Забравшись на вершину, не забудьте загадать желание и повязать ленточку. Кстати, отправляясь на восхождение, не забудьте захватить с собой теплые вещи и позаботьтесь о крепкой и удобной обуви – в горах погода весьма непредсказуемая.

Что касается ночлега, то, вымотавшись после восхождения, лучше вознаградить себя ночевкой в комфортабельном домике, где есть душ, баня и другие блага цивилизации – например, в горном приюте «Иремель». На выходных и праздничных днях цены на проживание тут начинаются от 1500 рублей в сутки за человека (завтрак включен в стоимость). Здесь же можно заказать экскурсию с индивидуальным инструктором в Ларкино ущелье.

Как доехать

Доехать из Уфы до Иремеля довольно просто: езжайте по трассе М-5 в сторону Челябинска, а затем поворачивайте на город Юрюзань. От Юрюзани еще нужно проехать около 50 км до поселка Тюлюк. Не переживайте, что заблудитесь – на дорогах стоят указатели.

ЗЮРАТКУЛЬ

Где: Сатка, Челябинская область

Национальный парк Зюраткуль находится на границе Башкирии и Челябинской области, но ради потрясающих видов и незабываемых впечатлений, можно проехать несколько сотен километров и наведаться в соседний регион.

А полюбоваться тут действительно есть на что. Во-первых, озеро Зюраткуль является самым высокогорным озером на Южном Урале – 724 метра над уровнем моря, а еще в него впадают 29 рек, ручьев и ключей. Несмотря на то, что даже летом в озере вода ощутимо прохладная, искупаться тут всегда полно желающих, а рыбаки ценят Зюраткуль за богатый улов леща, щуки, язя и чебака. Любителям активного отдыха стоит совершить восхождение на хребет Зюраткуль, тропа тут совсем не сложная – до вершины доберутся и дети, и пожилые. Сверху открывается потрясающий вид на окрестности, а еще здесь можно сделать отличные фотоснимки на память.

С вершины Зюраткуля открываются потрясающие виды. Фото: Эльвина АПАРИНА

На территории эко-парка «Зюраткуль» можно остановиться на одной из баз отдыха: тут есть и комфортабельные номера, и душ, и туалет, и баня, и мангальные зоны, и беседки. Стоимость проживания начинается от 3000 рублей за сутки, можно выбрать как и семейные номера, так и просторный домик для большой компании.

Если вы приехали на Зюраткуль с детьми, развлечений для них тут тоже немало. Отправляйтесь на мараловую ферму, тут, кстати, живут еще и олени, и зайцы, и даже вьетнамские свинки. Вход 200 рублей со взрослого и 100 – с ребенка.

Как доехать

От Уфы до национального парка «Зюраткуль» около 250 километров. Сначала по трассе М-5 Уфа-Челябинск едем в сторону Сатки, затем сворачиваем с трассы по указателю в сторону национального парка. Проезжаем до поселка Магнитка, на шлагбауме оплачиваем въезд (100 со взрослого и 50 с ребенка). Потом едем до мараловодческого хозяйства, а оттуда еще полчаса по грунтовой дороге до самого парка.

Нугушское водохранилище

Где: Мелеузовский район

Еще одним из самых популярных мест для летнего отдыха считается Нугушское водохранилище, которое еще называют «морем трех городов». Водохранилище расположено между двух горных хребтов Булюк-Буй и Баш-Алатау, а морем его называют совершенно неслучайно. Протяженность Нугуша около 25 километров, а ширина около 5 километров, а вместимость – почти 400 миллионов кубометров воды. Вода здесь очень чистая и прозрачная, а дно хорошо проглядывается даже на глубине

Нугуш входит в национальный парк Башкирия, поэтому охотиться тут строго запрещено. Фото: Андрей КУЗЬМИН

В первую очередь на Нугуш приезжают те, кто хочет насладиться природой в ее первозданном виде. В лесах здесь обитают косули, лисы, волки и даже медведи, а в самом водохранилище водятся хариусы и форель. Вот только стоит помнить, что водохранилище имеет статус особо охраняемой территории и входит в национальный парк «Башкирия», а потому охота здесь строго настрого запрещена. Рыбачить можно тоже только с разрешения администрации парка, и иначе можно схлопотать штраф.

Развлечений на Нугуше тоже хватает: отправляйтесь на водную прогулку, или пройдитесь по экологическим тропам, любуясь потрясающими пейзажами. Можно заказать конный тур или экскурсию по окрестностям. Поселиться удобнее всего в уютных деревянных домиках на одной из турбаз, стоимость номеров от 2000 рублей за человека в сутки. Можно разместиться и в палатке в кемпинге.

Как доехать

От Уфы до Нугуша надо ехать по трассе Уфа-Оренбург до Мелеуза, оттуда повернуть на северо-восток и проехать еще 40 км до поселка Нугуш, а там уже и до водохранилища рукой подать.