Башкирию на Олимпиаде в Токио представят четыре спортсмена

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Олимпийский комитет представил полный список участников предстоящей Олимпиады в Токио – среди них четыре спортсмена, представляющих Башкирию.

Всего в списке указано 355 атлетов – 150 мужчин и 185 женщин. В основном зачете республику будут представлять спортсмены-фехтовальщики Аделина Загидуллина и Тимур Сафин.

Еще два спортсмена попали в параллельный зачет – их имена Александр Сергеев (гребля на байдарках и каноэ) и Алсу Миназова (гребной слалом). Параллельный зачет дает спортсменам возможность представлять сразу несколько регионов для получения поддержки сразу в нескольких субъектах страны.

Тимур Сафин уже отличался на выступлениях в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Тогда он завоевал бронзовую медаль в личном зачете в рапире и золотую медаль в командной борьбе.

Возвращавшихся с Олимпиады фехтовальщиков в уфимском аэропорту встречали как настоящих героев. Среди собравшихся были их родственники, чиновники и многочисленные журналисты. Тогда в интервью «Комсомолке» Тимур Сафин рассказал о планах на будущее – заработать еще одну золотую медаль.