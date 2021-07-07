Певицу Манижу в Уфе удивил «дикий башкир»

Уфимский блогер встретил девушку в ярком образе Фото: Валерий ШАХОВ

6 июля популярная певица Манижа дала концерт в Уфе. Артистка выступила хедлайнером мероприятия, посвященному VI Всемирной Фольклориаде. Однако буквально за час до выступления участницу «Евровидения-2021» ждал сюрприз от жителя столицы.

В районе семи вечера Манижа буднично вышла из отеля в компании своей матери. Однако, не успев переступить порог, ее взору предстало удивительное зрелище. Девушку верхом на коне встретил облаченный в башкирский национальный костюм молодой мужчина.

Блогер Ильнур Мифтахов давно хотел повидаться с Манижей Фото: Валерий ШАХОВ

«ТРИ ГОДА ИСКАЛ С НЕЙ ВСТРЕЧИ»

Этим парнем оказался популярный блогер из Уфы Ильнур Мифтахов. Молодой человек очень тепло пообщался с певицей и подарил ей букет из ста ярко красных роз. По словам мужчины, он давно следит за творчеством девушки и давно искал встречи с ней.

– Кроме того, что Манижа талантливо поет, у нее еще и необычный подход к творчеству – он очень искренний. И сама она неординарная. Три года назад я увидел ее в одном интервью. Ее улыбка, искренность и открытость поразили и вдохновили меня. Очень хотел с ней с тех пор встретиться. И я очень благодарен Фольклориаде за то, что предоставила мне шанс наконец-то увидеться с ней, – рассказал «КП-Уфа» Ильнур Мифтахов.

Мифтахов также поделился, что его восхищает биография Манижи. По его словам, пример ее жизненного пути неимоверно вдохновляет.

– Она шла к успеху, что называется, через тернии к звездам. Очень трудно ей было. И мне это близко. Занимаясь предпринимательством, три раза становился банкротом. Мне кажется, в этом наши судьбы похожи, – отметил уфимский блогер.

Ильнур также не обделил вниманием и маму популярной певицы. Он поблагодарил женщину за воспитание дочери и вручил ей подарок.

– У Манижи просто потрясающая мама. Она поддерживает дочку на протяжении всей ее творческой карьеры как продюсер, как наставник и как друг. Поэтому решил подарить маме башкирское национальное женское украшение тушелдерек, – поделился с нами Мифтахов.

Маме Манижи подарили башкирское национальное украшение Фото: Валерий ШАХОВ

«ВДОХНОВИЛА ВНОВЬ ЗАНЯТЬСЯ ТВОРЧЕСТВОМ»

Блогер рассказал, что в свое время он пытался заниматься музыкой, даже учился в музыкальной школе. Однако, по его словам, ничего не сложилось. Но пример Манижи вдохновил его попробовать себя в пении. К сожалению, начинание Ильнура друзья не поддержали, и парень получал от своих приятелей лишь насмешки на это счет. Услашав эту историю, певица посоветовала молодому человеку не отступаться от своей мечты.

– Не бойтесь заниматься творчеством в любом возрасте, это реально важно. Не слушайте того, кто говорит, что вы делаете что-то плохо. Мне и самой все время такое говорят, но в итоге, как видите, что-то да удается, – поделилась Манижа.

Артистка осталась в огромном восторге от такой неожиданной встречи. Она искренне поблагодарила уфимского блогера.

– Никто никогда такого жеста не делал в мой адрес. Конечно, это очень трогательно. Это было очень красиво и по-человечески, – поделилась певица.

Уфа приятно удивила популярную певицу Фото: Валерий ШАХОВ

«УФА – ЭТО ОТДЕЛЬНЫЙ МИР»

Манижа рассказала, что Уфу она посетила впервые в жизни. Как она призналась, ей очень понравился город и его жители.

– Мы командой с таким удовольствием сейчас находимся здесь. Уфа – это отдельный мир. Здесь свой ритм, отличающийся от всех других городов, в которых я была. А была я практически в каждом уголке России. Тут так спокойно, так гостеприимно, такая культура у вас очень сильная. И люди очень интеллигентные и доброжелательные. Ну и, конечно же, кухня очень вкусная, – поделилась впечатлениями от башкирской столицы певица.

Участница «Евровидения-2021» также отметила, что специально для уфимцев она с командой подготовила особенную концертную программу.

– Сегодня я хочу исполнить песни, которые я люблю больше всего. Мы планировали одну программу, но во время подготовки к концерту решили, что хотим исполнять другие песни. Будет преобладать большое количество русскоязычных и полуэтнических песен. Само собой, «Русская женщина» тоже прозвучит со сцены. Мне бы хотелось обратить внимание на более мелодичные песни в моем творчестве, потому что погода и атмосфера Уфы сегодня к этому располагают, – рассказал певица Манижа.

Специально для уфимцев Манижа подготовила особенную концертную программу Фото: vk.com/folkloriada2021

Напомним, сейчас в Уфе проходит VI Всемирная Фольклориада. В башкирскую столицу прибыли тысячи артистов из 37 стран мира. Во второй день Фольклориады прошел масштабный парад в национальных костюмах, в ходе которого было установлено два мировых рекорда: один – по числу национальностей в хороводе, второй – по числу участвующих стран.