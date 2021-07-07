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Общество7 июля 2021 13:20

Партия «Новые люди» выдвинула кандидатов в Госдуму от Башкирии

На съезде партии «Новые люди» утверждены кандидаты на выборы в Государственную думу. В федеральной части списка – основатель партии Алексей Нечаев и экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева.
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По всей России выдвинуты 215 одномандатников из 37 региональных групп. Региональную группу по республике Башкортостан возглавил секретарь реготделения партии «Новые люди» Кирилл Куликов.

Что касается одномандатных округов Башкирии, по Уфимскому округу с «Новыми людьми» идет предприниматель, сопредседатель Башкирского регионального отделения «Опора России» Евгений Буянов, по Благовещенскому – директор ООО «Первая сервисная компания» Антон Белоногов, в Белорецком одномандатном округе «Новых людей» представит со-основатель и благотворительного фонда «Любовь в сердцах» Константин Куликов, а по Нефтекамскому одномандатному округу – производственник, руководитель одного из направлений мясокомбината «САВА» Олег Исаев.

Лидер Партии Алексей Нечаев высказался, что выборы 2021 года будут сложными, но конкурентными. И напомнил, что за плечами у партийцев успех прошлого года..

- Мы ничего не боимся и быстро всему учимся. В прошлом году мы выдвинули кандидатов в региональные заксобрания, гордумы. Нам удалось сформировать свои фракции в парламентах четырех областей: в Новосибирской, Калужской, Костромской и Рязанской. В этом году мы идем в Госдуму, не собирая подписи, – сказал Алексей Нечаев.

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