Партия «Новые люди» выдвинула кандидатов в Госдуму от Башкирии

По всей России выдвинуты 215 одномандатников из 37 региональных групп. Региональную группу по республике Башкортостан возглавил секретарь реготделения партии «Новые люди» Кирилл Куликов.

Что касается одномандатных округов Башкирии, по Уфимскому округу с «Новыми людьми» идет предприниматель, сопредседатель Башкирского регионального отделения «Опора России» Евгений Буянов, по Благовещенскому – директор ООО «Первая сервисная компания» Антон Белоногов, в Белорецком одномандатном округе «Новых людей» представит со-основатель и благотворительного фонда «Любовь в сердцах» Константин Куликов, а по Нефтекамскому одномандатному округу – производственник, руководитель одного из направлений мясокомбината «САВА» Олег Исаев.

Лидер Партии Алексей Нечаев высказался, что выборы 2021 года будут сложными, но конкурентными. И напомнил, что за плечами у партийцев успех прошлого года..

- Мы ничего не боимся и быстро всему учимся. В прошлом году мы выдвинули кандидатов в региональные заксобрания, гордумы. Нам удалось сформировать свои фракции в парламентах четырех областей: в Новосибирской, Калужской, Костромской и Рязанской. В этом году мы идем в Госдуму, не собирая подписи, – сказал Алексей Нечаев.