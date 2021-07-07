Специалисты «Башнефти» внедрили инновационную технологию ремонта трубопроводов

Пока специалисты выполняли ремонтные работы, по трубопроводу перекачали более 14 тысяч тонн нефтепродуктов

Башкирские нефтяники, работающие на Арланской группе нефтяных месторождений, освоили совершенно новую технологию ремонта действующих трубопроводов. Уникальность этой операции состоит в том, что сотрудники АНК «Башнефть» (входит в НК «Роснефть») отремонтировали участок трубопровода без остановки перекачки нефти. Ранее на предприятиях компании ничего подобного не делали.

Успешный опыт ремонта трубопровода без остановки перекачки нефти позволил предприятию сэкономить 18,7 млн рублей. Ремонт проводился на нескольких участках общей протяженностью 75 метров и занял всего 18 часов. Пока специалисты выполняли ремонтные работы, по трубопроводу перекачали более 14 тысяч тонн нефтепродуктов. Как нефтяникам это удалось?

Технология, которую внедрили и успешно апробировали башкирские нефтяники, предполагает установку оборудования на трубопроводе, работающего под давлением. Как пояснили специалисты, чтобы не останавливать перекачку, по обе стороны того участка трубопровода, который требует ремонта, устанавливают перекрывающие устройства. Затем между ними монтируется резервная линия, ее еще называют байпас. Когда начинается ремонт, поток нефтепродуктов попросту направляется через байпас.

Прежде чем внедрить эту инновационную технологию, ее сначала испытали на одной из установок подготовки нефти на предприятии ООО «Башнефть-Добыча». Благодаря этой технологии башкирским нефтяникам теперь не нужно останавливать перекачку нефти и приостанавливать работу добывающих скважин.

Успешное внедрение новой технологии ремонта трубопровода без «перекрытия вентиля», позволит специалистам сохранить объемы перекачки нефти даже во время ремонтных работ. А это, в свою очередь, положительно повлияет на финансово-экономические показатели АНК.

КСТАТИ

ООО «Башнефть-Добыча» является дочерней структурой «Башнефти». Общество, основанное в 2009 году, ведет производственную деятельность не только на территории Башкирии – его специалисты работают также в Татарстане, Ханты-Мансийском автономном округе и в Оренбургской области.

Арланская группа месторождений состоит из семи нефтяных месторождений, расположенных на территории Бураевского, Дюртюлинского, Илишевского, Калтасинского, Краснокамского районов Башкирии и близ города Нефтекамска.