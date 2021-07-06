Карта «Алга», дефицит автобусов и скандалы с частниками: к чему привела башкирская транспортная реформа

Ситуация с общественным транспортом в Уфе возмущает жителей столицы Фото: Рустем АХУНОВ

Недавно в Уфе обсудили результаты транспортной реформы в Башкирии, которую еще в 2018 году устроил Радий Хабиров. Представители городской администрации, «Центра организации перевозок», «Башавтотранса» и «Башкирского регистра социальных карт» рассказали, какие транспортные проблемы в регионе в столице уже решены, а с какими предстоит справиться в ближайшее время.

Заместитель генерального директора «Башавтотранса» Сергей Паскин рассказал об обновлении подвижного транспортного состава в Башкирии и Уфе.

– Это автобусы малого, среднего и большого класса. Всего мы получили 723 единиц транспорта, которые были распределены на наиболее востребованные маршруты. Потребность в обновлении появилась уже давно, и было крайне необходимо ее осуществить. В 2018 году, например, мы перевозили чуть больше 100 тысяч пассажиров, а сейчас – уже 200 тысяч, – отметил Паскин.

«Башавтотранс» пополнит транспортный состав на уфимских общественных маршрутах Фото: Рустем АХУНОВ

«ЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ОБЕЛИТЬСЯ»

Отдельной темой обсуждения стал безналичный расчет и единая транспортная карта «Алга». Руководитель «Центра организации перевозок» Рафис Ахметдинов заявил, что Башкирия – одна из лидеров по внедрению и реализации систем учета оплаты проезда.

– Из всех российских регионов этим похвастаться может на сегодняшний день, наверное, только Московская область. Нам удалось сформировать единую систему учета оплаты, которая позволяет нам оперативно получать актуальные данные по пассажиропотокам. Полученная информация помогает нам выстраивать маршрутную сеть с учетом передвижения граждан и своевременно реагировать на изменения, – сообщил Ахметдинов.

Напомним, транспортные предприниматели Уфы крайне недовольны реализацией безналичного расчета в столице. Как утверждают частники, полученные по безналу деньги операторы маршрутов, либо не перечисляет водителям совсем, либо перечисляет лишь отчасти спустя долгое время. Чиновники и госперевозчики прокомментировали ситуацию.

– 81% процент всех платежей за проезд приходится на безналичный расчет, оставшиеся 19%, соответственно, на наличный. Однако, возможно, отражают актуальное положение дел не в полной мере, поскольку многие водители-частники проводят наличку мимо кассы, – отметил заместитель генерального директора «Башкирский регистр социальных карт» Олег Романов.

Заместитель генерального директора «Башавтотранса» также высказался о ситуации с безналичным расчетом за проезд.

– Доля граждан, пользующихся безналичным расчетом, возросла. Более 50% пассажиров пользуются данной услугой. Частники должны «обелиться». Теперь они находятся с нами в равных условиях, – заявил представитель госперевозчика.

81% процент всех платежей за проезд приходится на безналичный расчет Фото: Рустем АХУНОВ

ДЕФИЦИТ АВТОБУСОВ

Жители столицы все чаще жалуются на работу общественного транспорта. Порой уфимцам приходится ждать автобус на остановке целых два часа. В разговоре с «КП-Уфа» частный перевозчик рассказал, что проблема связана с массовым увольнением водителей из-за невыплат по безналу. Заместитель генерального директора «Башавтотранса» подтвердил существование проблемы.

– Действительно, определенные трудности с водительским составом есть, но мы с ними справляемся. Начиная с семи вечера количество автобусов на маршруте постепенно сокращается, и интервал между прибытием маршрутных транспортов увеличивается. Поэтому рекомендуем гражданам планировать поездки заранее, – заявил Сергей Паскин.

Также госперевозчик планирует увеличить количество автобусов на популярных уфимских маршрутах: 51, 57, 69, 74, 226 и 290. Маршруты пополнят автобусы большого класса (до 100 единиц транспорта) и среднего – (до 120). На территории Башкирии тоже есть в планах увеличение количества общественного транспорта.

Чиновники и госперевозчики подтвердили существование проблемы с дефицитом транспорта в столице Фото: Рустем АХУНОВ

ОТМЕНА ОНЛАЙН-ПОКУПОК

С 29 июня отменена возможность онлайн-приобретения билетов на междугородние и межмуниципальные рейсы. Данные меры, по словам Сергея Паскина, были приняты в связи с новыми ковидными ограничениями.

– Есть указ главы республики, который нужно исполнять. К сожалению, все произведенные онлайн-покупки мы должны отменить. Теперь покупку билета на междугородние или межмуниципальные маршруты можно приобрести только в кассе при наличии справки о вакцинации или другого документа, предусмотренного поправками к указу о повышенной готовности. Мы уже проинформировали пассажиров, они должны отнестись с пониманием, – заявил заместитель генерального директора государственной транспортной компании.

По словам Сергея Паскина, работа по реализации транспортной реформы все еще продолжается. Представитель «Башавтотранса» отметил, что «работы еще очень много». Чиновники и госперевозчики в курсе транспортных проблем Уфы и, возможно, в ближайшем будущем конфликты с водителями и долгое ожидание маршрутки на остановке перестанут быть головной болью жителей столицы.