«Злой рок не отпускает»: за два месяца трагедии забирают жизни уже третьего брата из башкирской семьи

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Недавно «Комсомолка» писала о жуткой аварии в Альшеевском районе Башкирии, где при столкновении с молоковозом погибли три пассажира «Лады Калины» - 26-летнего молодого парня, его 13-летней приемной дочери и 22-летней подруги водителя. Как рассказали убитые горем родственники Ивана М., злой рок не отпускает их семью: в день когда родные хоронили погибших, пришла еще одна страшная новость. Утонул двоюродный брат погибшего мужчины, который совсем недавно стал отцом – 27-летний Вячеслав С.

- Славе было всего 27 лет, он из многодетной семьи, там было 9 детей, он – самый старший. Всегда серьезный, ответственный, он точно знал, чего хочет от жизни. Здесь в Поляковке познакомился с девушкой. Вместе они переехали в Сургут – тут-то в селе работу хорошую особо не найдешь. Там быстро нашли работу, поженились, а два месяца назад у них родился первый ребенок, - вздыхает родственник погибшего мужчины Иван П.

По словам родных, все случилось совершенно неожиданно. В минувшую пятницу после работы Вячеслав вместе с коллегами отправился на речку, чтобы искупаться. Нырнув в воду, у молодого мужчины неожиданно свело ноги судорогой, и он пошел ко дну. Знакомые поспешили на помощь, но было уже слишком поздно.

- Мы узнали об этом в самую последнюю очередь. В ту пятницу хоронили Ивана с дочкой, не успели от такого потрясения отойти, так тут такая новость… Словно проклятье какое-то на семью обрушилось - столько смертей за столь короткий срок, - сокрушается Иван П.

Погибшего Вячеслава было решено похоронить на родине – в Поляковке. Проститься с мужчиной пришло все село – все вспоминают его только добрым словом.

- Слава, как так то! Только приезжал, братишку хоронил своего (в мае в жутком ДТП разбился 18-летний брат Вячеслава, «КП-Уфа» также писала об этой трагедии – Ред.) и сам ушёл на небеса... Спи спокойно, друг. Пусть земля тебе будет пухом, - скорбит Алина П.

- Ты только стал папой, тебе бы еще жить да жить. Я тебя никогда не забуду, пусть земля тебе будет пухом, - горестно вздыхает Юлия З.

Сейчас семья, которая только похоронила трех близких людей, а также молодая супруга погибшего, оставшаяся с двухмесячным младенцем на руках, нуждаются в помощи. Вы тоже можете помочь, связавшись с родственниками по телефону 8(987)141-19-03 (номер привязан к карте, Анастасия Анатольевна П.).

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным погибшего Вячеслава Г.