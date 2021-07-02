«Башнефть» отчиталась перед акционерами об итогах 2020 года

По итогам прошлого года «Башнефть» смогла переломить отрицательную динамику ряда ключевых финансовых показателей

На днях состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО АНК «Башнефть» (входит в НК «Роснефть»). На заочном голосовании владельцы 95,2% голосующих акций компании утвердили годовой отчет и бухгалтерскую отчетность за 2020 год, был переизбран в прежнем составе совет директоров компании и избрана Ревизионная комиссия в составе трех человек.

ИТОГИ ПРОШЛОГО ГОДА

На деятельность компании в 2020 году повлияли такие факторы, как снижение мировых цен на нефтепродукты, соглашение стран-участников ОПЕК+ о сокращении добычи нефти и пандемия COVID-19. В этих условиях «Башнефть» смогла переломить отрицательную динамику ряда ключевых финансовых показателей в первом полугодии и к концу года выйти на постепенное восстановление.

Согласно отчету, утвержденному на заочном голосовании акционеров, вопреки целому ряду неблагоприятных факторов, АНК «Башнефть» сохранила высокий уровень инвестиций в ключевые производственные проекты. Так, сумма капитальных вложений по итогам прошлого года составила 66,4 млрд рублей, что на 8,5% выше, чем в гораздо более благополучном 2019 году. Это позволит компании повысить конкурентоспособность и реализовать свой потенциал после отмены ограничений, введенных соглашением стран-участниц ОПЕК+.

Что касается непосредственно направления инвестиций, то одним из ключевых для «Башнефти» в 2020 году стало укрепление ресурсной базы и повышение эффективности нефтедобычи. В компании отметили, что по сравнению с 2019 годом проходка в эксплуатационном бурении выросла на 15,7% и достигла 526,9 тысяч метров. В свою очередь, количество эксплуатационных скважин увеличилось на 43% – до 207, а количество скважин с горизонтальным окончанием на 57% – до 183. Проходка только по горизонтальным скважинам выросла за прошлый год на 33% – до 482,4 тысячи метров.

В 2020 году «Башнефть» инвестировала в различные природоохранные мероприятия на территории своей производственной деятельности 5,6 млрд рублей. Основная часть этой сумма была направлена на программы по повышению надежности трубопроводов, безопасности утилизации промышленных отходов, повышению полезного использования попутного нефтяного газа, рекультивации земель и восстановлению лесов и восполнению биоресурсов на реках и озерах.

При реализации газовой программы «Башнефть» обеспечила высокий уровень рационального использования попутного газа. При нормативе не ниже 95% башкирские нефтяники добились показателя в 96%, а на крупнейшем в Башкирии Арланском месторождении и вовсе 99%.

Кроме того, в прошлом году башкирские нефтяники переработали 155 тысяч тонн нефтесодержащих отходов, рекультивировали более 1500 гектаров земель, высадили свыше 240 тысяч елей и сосен на площади 60 гектаров в нескольких районах Башкирии, выпустили в водоемы более 1,2 млн мальков ценных пород и очистили от мусора 5,5 квадратных километров на берегах рек и озер.

РОСТ В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА

По итогам первого квартала 2021 года «Башнефть» добилась улучшения основных финансовых показателей.

Согласно отчету компании, выручка в первом квартале 2021 года составила 157,7 млрд рублей, операционная прибыль – 11,4 млрд рублей, а чистая прибыль – 8,3 млрд рублей. Рост чистой прибыли по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 114%.

Подытоживая все эти многочисленные цифры можно заключить, что крупнейшая промышленная компания республики успешно миновала самый сложный этап и выходит на оптимальный уровень развития, что благоприятно отразится на экономике всего региона.