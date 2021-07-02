Помогать не только в праздник: в Башкирии активисты партии «Новые люди» запустили проект «365 дней жизни ветерана»

О героях Великую Отечественную войну пенсионерах обычно вспоминают только перед большими праздникам – в основном 9 Мая. В остальное время, как сами признаются пенсионеры, им не хватает внимания и простого человеческого общения.

- Во время акции многодетным в Стерлитамаке в одном из дворов с ребятами разговорилась бабушка, она рассказала, что ухаживает за своим 100-летним папой, но ей непросто. Годы не те - тяжело, да и ему очень не хватаем общения, - рассказывает секретарь регионального отделения партии «Новые люди» в республике Башкортостан» Кирилл Куликов.

Теперь активисты помогают пожилому мужчине по дому, делятся новостями о том, что происходит в городе и стране.

- Николай Михайлович Ефимов передвигается только на ходунках, по его просьбе ходим за продуктами, помогаем с уборкой, - говорят активисты партии «Новые люди». - С большим интересом он слушает последние новости. А с нами делится историями из детства и молодости,.

Еще одному ветерану ВОВ – 94-летнему - Шарифулле Сайфулловичу Файзуллину «Новые люди» помогли с осмотром в городской клинике. В силу возраста сам он добраться до медучреждения не мог.

А на днях активисты познакомились Дмитрием Николаевичем Ивановым. Он живет вместе с супругой, но обоим требуется помощь. Волонтеры покупают пенсионерам продукты, помогают заполнять платежки за коммуналку и оплачивать услуги ЖКХ.

- Суть проекта в том, чтобы не разово помогать нашим героям-ветеранам, а показать общественности, что о них нужно заботиться не только 9 мая, а остальные 364 дня в году. И главное – поддерживать связь с ветеранами постоянно, - добавляет Кирилл Куликов. – И да, считаем, что радовать пожилых людей нужно пусть даже небольшими подарками как можно чаще, чтобы ветераны могли чувствовать атмосферу праздника каждый день.