Врачи объяснили, зачем жителям Башкирии потребуется ревакцинация от коронавируса

Ревакцинация, в зависимости от эпидобстановки, может проводиться раз в полгода или в год Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с коронавирусом в Башкирии. В настоящий момент уровень заболеваемости продолжает опасно расти: за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 158 новых случаев ковида, а общее число инфицированных достигло 41510 человек. Из них 1580 находятся на амбулаторном лечении, а 379 госпитализированы. Состояние 31 одного пациента врачи оценивают как тяжелое, трое подключены к аппаратам ИВЛ.

Продолжают регистрироваться и новые жертвы вируса: от осложнений коронавируса за сутки скончались еще 4 человека, всего с начала эпидемии – 599 жителей Башкирии. Что касается выздоровевших, то победить болезнь смогли 38952 человек.

В Минздраве Башкирии не устают повторять: в настоящий момент только вакцинация от коронавируса может избежать массового заражения, а также высокой смертности от вируса. В настоящий момент только прививка является действенной защитой от вируса, поэтому в республике вводятся множественные ограничения для невакцинированных, чтобы мотивировать их поскорее привиться. В настоящий момент в Башкирию поступило уже 600240 доз вакцин: первым компонентом вакцинировались 552427 человек, а полностью завершили вакцинацию уже 347157 жителей региона.

– В крупных регионах России мы видим неуклонный рост числа заболевших и, к сожалению, смертей от коронавируса. Не хочется излишне драматизировать ситуацию, но надо быть готовыми к различным вариантам. Что касается вакцинации, то мы взяли высокий темп: в сутки прививаем до 25 тысяч жителей, - отметил Радий Хабиров, поручив Минздраву региона обеспечить бесперебойную поставку вакцин в пункты вакцинации, а также проследить за пополнением запасов лекарств в больницах.

ПРИ УХУДШЕНИИ ЭПИДОБСТАНОВКИ РЕВАКЦИНАЦИЯ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ РАЗ В ПОЛГОДА

На днях в ИА «Башинформ» прошел круглый стол, посвященный вопросам вакцинации. Представители регионального Минздрава и духовенства ответили на волнующие людей вопросы относительно противопоказаний и возможных осложнений после прививки, а также объяснили, потребуется ли в дальнейшем ревакцинация.

Так главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Рафаэль Яппаров уточнил, что ревакцинация понадобится в любом случае – а как часто, зависит от эпидобстановки в регионе.

- Если ухудшается эпидситуация, то ревакцинация будет проводиться не реже, чем раз в полгода. При стабильной ситуации — один раз в год. Сейчас уже есть опыт ревакцинации вакциной «Спутник V» тем, у кого после прививки образовалось мало антител, — сказал Яппаров. – Что касается ревакцинации в принципе, то это обычная практика. Многие вакцины вводятся три раза.

Также Рафаэль Яппаров пояснил, что эффективность вакцины выше 90 процентов – а это означает, что 10 процентов населения на прививку вообще никак не отреагируют. Тем более что реакция организма зависит напрямую и от иммуногенности, и от способности нейтрализовать вирусные частицы – поэтому каждый человек реагирует на прививку по-своему.

- Также следует понимать, что переболевшие имеют антитела к вирусу, которым переболели. Вакцина будет защищать и от мутировавших штаммов, — добавил эксперт.

В настоящий момент ситуация осложняется тем, что в республике появился мутировавший дельта-штамм коронавируса, отличающийся наибольшей заразностью и устойчивостью в окружающей среде. И именно ревакцинация поможет выработать в организме дополнительные антитела, которые защитят от мутаций вируса и тяжелого течения болезни.

- Что будет дальше — покажет время. Ревакцинироваться придется, и неоднократно, и это, скорее всего, будут разные вакцины. Заявленная эффективность «Спутника V» —1,5-2 года, «Эпиваккороны» — от 6-9 месяцев, — подвел итоги Рафаэль Яппаров.