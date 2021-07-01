Телевизионный конкурс «Кош Юлы. Балалар»

Десять детей-финалистов со всей республики собрались в столице на финальные съемки любимого проекта. В первый день в санатории «Радуга» наставники готовили своих подопечных к финальному выступлению. Снискавшие признание среди творческой молодежи Тимур Юсупов, Альбина Шамсутдинова, Ришат Сулейманов, Ренат Абдулов и Ильмира Имамова работали со своими подопечными с начала года. Их живое общение телезрители смотрели еженедельно на каналах БСТ и «Тамыр». Мастер-класс известного музыканта, руководителя группы « Башкавер» Ильгиз Гизмо, интервью для телепроекта, репетиции, вечерний огонек друзей - такое живое содержательное общение приготовили организаторы для детей накануне финала.

Финальный концерт состоялся в парке имени С.Аксакова. Под открытым небом звучали песни ребят, которые делали первые шаги в большое творчество. Большинство подростков исполняли свои авторские песни. Оценивало выступления ребят жюри: известные авторы- исполнители, лауреаты Молодежного фестиваля «Кош юлы» Тимур Ямалов, Минзаля Яхина, Артур Кабиров, Рустем Мигранов, поэтесса Назгуль Галеева, директор телеканала «Тамыр» Гульназ Кульсарина.

- «Кош Юлы. Балалар» - это не только про гитару и песни, - говорит Гульназ Кульсарина. - «Кош Юлы. Балалар» - это творческое реалити-шоу о поиске своего слова, своего пути, своего места в жизни. Живое общение наставников и подростков бесценно. И это цепляет каждого. Спасибо творцам Молодежного движения «Кош Юлы». Это настоящие волонтеры доброй воли.

Финалисты: Фидан Абдуллин с Абзелиловского района, Илюза Кидрасова и Алсу Габбасова с Кугарчинского района, Зарина Ахметгалина с Дуванского района, Арслан Мустафин с Уфы, Гульдария Гималетдинова с Белорецкого района получили дипломы, сертификаты от магазина «Музыкальный Арсенал» и призы в специальных номинациях. Алсу Габбасова, получившая приз от радио «Юлдаш», сказала: - Для меня участие в «Кош Юлы. Балалар» - бесценный опыт. Каждый час, проведенный в окружении кошъюловцев - это настоящее счастье! Спасибо всем, кто придумал этот Путь. Он очень важен для каждого подростка!

Депутат Государственной Думы Зариф Байгускаров вручил Благодарственное письмо режиссеру телеканала «Тамыр» Ляйсан Мазитовой и именные часы обладателю третьего места Айбулату Ахметшину из города Мелеуз. Второе место и подарок издательтва «Самрау» было вручено Ралифу Бикташеву с Зианчуринского района.

Первого места и приза Всемирного курултая башкир удостоился Динислам Ишмурзин с Абзелиловского района. Известный радиожурналист, член аппарата Всемирного курултая башкир Газиз Абдульменов отметил неоценимый вклад телеканала «Тамыр» в сохранение и развитие башкирского языка и культуры.

Обладателем Гран-при конкурса стала Неркес Баймурзина с Абзелиловского района. Главный приз Неркес - гитару вручил меценат, музыкант Рустем Мигранов. Неркес участвовала в проекте в команде Тимура Юсупова. Она исполнила свою авторскую песню. - Неркес творец-труженик, - сказала режиссер проекта Ляйсан Мазитова. - Она участвует в «Кош Юлы. Балалар» третий год. Организаторы и жюри с отметили реальный рост Неркес и как автора, и как исполнителя. Сегодняшнее ее выступление выше всяких похвал! Телезрители смогут увидеть финал «Кош Юлы. Балалар» 10 июля: на канале БСТ в 16.00, на канале «Тамыр» в 21.30.

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