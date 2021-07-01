Сплошные запреты!: какие важные законы принял парламент Башкирии в этом году

С начала года депутаты Курултая приняли порядка 50 региональных законов. Фото: пресс-служба Госсобрания-Курултая РБ

На днях завершилась весенняя сессия Госсобрания-Курултая Башкирии и депутаты отправились на каникулы до осени. Всего с января по конец июня 2021 года башкирские парламентарии приняли порядка 50 региональных законов и начали процесс внесения поправок в Конституцию республики. Приводим подборку самых общественно значимых законов, принятых в эту сессию. Так уж вышло, большинство из них касаются различных запретов.

НОВЫЕ ЗАПРЕТЫ

Еще зимой депутаты Курултая Башкирии приняли закон, по которому теперь запрещено продавать несовершеннолетним любые емкости со сжиженным газом. Теперь продавцам, которые попытаются продать детям газовые зажигалки или баллончики для их заправки грозят реальные и серьезные штрафы.

Этот запрет объясняется тем, что среди подростков некоторое время назад набирала популярность такая форма токсикомании как сниффинг. Чтобы защитить подростков от этого опасного увлечения, и было принято решение запретить продавать им сжиженный газ.

Еще один запрет, принятый на законодательном уровне, касается продажи энергетиков детям. Теперь продавцам и владельцам магазинов грозят штрафы за продажу безалкогольных энергетиков несовершеннолетним. Согласно закону, этот вид напитков теперь запрещено продавать в школах и других образовательных организациях, в медицинских и физкультурно-оздоровительных учреждениях, а также на спортивных объектах и в детских оздоровительных лагерях.

Госсобрание-Курултай принял закон, по которому электронные сигареты и другие устройства для потребления никотина приравниваются к обычным сигаретам. Теперь на них распространяются такие же ограничения, как и на обычные сигареты – курить их нельзя в общественных местах, на остановках, на парковках, в переходах и в парках.

В первом чтении депутаты Курултая Башкирии приняли закон, согласно которому на территории республики установлены ограничения для пользователей электросамокатов, гироскутеров и моноколес. Теперь на самокатах нельзя кататься вдвоем, а максимальная скорость должна быть снижена до 10 км/час. К рассмотрению закона парламентарии еще вернутся после внесения доработок.

Башкирские парламентарии ввели запреты на продажу несовершеннолетним сжиженного газа и энергетиков

ОСОБЫЙ СТАТУС

Впервые депутаты башкирского парламента ввели запреты для людей с «особым статусом». В частности был принят закон, согласно которому, помощникам депутатов Курултая запрещено иметь гражданство другого государства, вид на жительство или право на проживание на территории иностранного государства.

Еще один закон, уточняющий особый статус, был принят после внесения поправок в Конституцию Башкирии. Появился ряд ограничений для избранного главы республики – теперь управлять регионом может только гражданин России, достигший 30 лет и не имеющий гражданства или вида на жительство другого государства. Также руководитель региона не имеет права открывать и иметь счета, а также хранить деньги в иностранныъ банках за пределами страны.

«О ДЕТЯХ ВОЙНЫ»

Один из самых значимых законов, принятых башкирским парламентом, не связан с ограничениями или запретами. Речь идет о единогласно принятом весной 2021 года республиканском законе «О детях войны». Спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев так прокомментировал его принятие.

- В марте мы приняли долгожданный закон «О детях войны в Республике Башкортостан». Он касается более чем 189 тысяч человек – тех, кто родился во время войны или кому на момент ее начала не исполнилось 14 лет. Дети войны получают право вне очереди пользоваться медицинскими услугами по программе госгарантий и вне очереди получать путевку в организации стационарного социального обслуживания. Указом главы республики им будет начислена единовременная выплата, - подчеркнул Константин Толкачев.