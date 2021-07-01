Эксперты назвали топ-5 сфер с самыми большими зарплатами в Башкирии

Данные актуальны для первых четырех месяцев 2021 года Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Башстате опубликовали данные о сферах деятельности с самыми большим средними заработком за первые четыре месяца 2021 года.

Самыми прибыльными сферами деятельности в республике оказались производство нефтепродуктов и добыча полезных ископаемых. В среднем, представители этих профессий получают по 73,6 и 62 тысячи рублей соответственно. На третьем месте – производство химических продуктов. Средний заработок тут – 55,3 тысячи рублей в месяц. Примерно столько же в Башкирии получают научные сотрудники. Затем следуют работники, занимающиеся страховой и финансовой деятельностью – они получают по 53,6 тысячи. Наконец, замыкают пятерку производители «прочих транспортных средств и оборудования», тут работнику готовы в среднем платить по 51,8 тысячи.

Меньше всего по официальным данным в Башкирии получают работники, занятые в сфере производства мебели (14,9 тысячи) и обработки кожи (16,9 тысячи).

Примечательно, что за период с января по апрель 2021 года начали увеличиваться средние зарплаты жителей Башкирии, работающих в сфере сельского хозяйства, строительства и производства одежды. Прирост составил от 12 до 22%.

Весной 2021 года мы публиковали список самых высокооплачиваемых вакансий в Башкирии. Оказалось, что даже без высшего образования можно зарабатывать по 50-60 тысяч рублей в месяц.