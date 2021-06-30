Путин ответил на вопрос уфимки о гибели зерновых из-за жары

Президент России рассказал о масштабе проекта мелиорации земель в стране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Владимир Путин во время прямой линии ответил на вопрос из Уфы о гибели зерновых из-за сильной жары.

Напомним, что сильная жара пришла на территорию Башкирии уже с начала весны 2021 года. Дневная температура воздуха на майских праздниках в республике превышала отметку в +35 градусов. Похожая ситуация продолжалась и в июне 2021 года. В итоге природная аномалия негативно сказалась на фермерском хозяйстве. Уфимка Ирина Рачилина решила рассказать о последствиях жары Владимиру Путину.

- Погибает скот. Погибают все зерновые. Ранее всегда был полив, мелиорация (улучшение качества почвы за счет полива и прочих полезных действий – Ред.). Это очень глобальная проблема. Обратите, пожалуйста, внимание. Когда будет мелиорация? – спросила женщина.

Первым делом Путин ответил, что гордится результатами работников сельского хозяйства.

- По экспорту выдающиеся результаты, по-другому не скажешь. Производительность труда растет. Товарное производство растет. Нужно доработать по овощам и фруктам. В целом, поддержка сельского хозяйства у нас выражается в довольно большой цифре – 350 миллиардов рублей, - отметил президент страны.

Также Путин отметил, что на мелиорацию сельхоз земель в России выделяется порядка 7 миллиардов рублей в год и эта цифра должна расти.

- Мелиорация очень важна. Имею ввиду и климатические изменения. Будем наращивать усилия по всем направлениям, - объяснил президент.

Наши коллеги из kp.ru ведут трансляцию с прямой линии президента.

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