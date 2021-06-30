Почти 80% клиентов СберБанка в Башкирии оплачивают свои счета удаленно

С начала года жители республики совершили в банке более шести миллионов платежей, из них 5,2 миллиона – с помощью дистанционных каналов. Чаще всего через Интернет клиенты оплачивают жилищно-коммунальные услуги, на них приходится около 77% операций.

Азамат Салихов, и.о. управляющего Башкирским отделением Сбербанка:

Совершать платежи удаленно в период пандемии – это не просто удобно, но и безопасно. Сейчас в личном кабинете в СберБанк Онлайн можно приобрести подписку на год и не платить комиссию за перевод сумм свыше 50 тысяч рублей в месяц, также этот сервис предполагает отсутствие комиссии за любые платежи. Стоимость подписки за месяц – всего 299 рублей, на три месяца – 749 рублей, на год – 2499.

Оплатить коммунальные услуги через СберБанк Онлайн – просто. Достаточно выбрать вкладку «Платежи», найти организацию, ввести свои данные или ИНН в строку поиска или отсканировать QR-код, размещенный на квитанции, и совершить платеж. Чек можно сохранить в телефоне или отправить себе на электронную почту. Он будет храниться и в приложении – во вкладке «История».

Еще один удобный сервис от СберБанка – это возможность подключить напоминания о новых начислениях. Для этого в мобильном банке необходимо активировать уведомления по конкретной услуге и лицевому счету.

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