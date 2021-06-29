На Фольклориаду в Башкирию съедутся гости со всех уголков мира. На фото: коллектив из Бенина (Африка)

На днях власти Башкирии подтвердили проведение международного фестиваля национальных культур - VI Всемирная Фольклориада состоится в Уфе и еще 22 районах республики с 3 по 10 июля. Масштабный праздник должен был пройти еще в прошлом году, но ему помешал пресловутый коронавирус. В этом году эпидемиологическая ситуация в республике все еще далека от идеальной, но организаторы все же приняли решение дать старт этому событию. Правда, количество стран-участниц этой своеобразной «олимпиады по песням и танцам» сократилось с 85 до 39.

О том, что это за праздник фольклора и почему региональные власти дали добро на его проведение на фоне не прекращающейся пандемии коронавируса – в материале «Комсомолки».

ПОЧЕМУ НЕ ОТМЕНИЛИ

Недавно региональные власти ввели новые ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом в Башкирии. Согласно указу Радия Хабирова без прививки от COVID-19, медицинского отвода от нее или отрицательного ПЦР-теста нельзя будет попасть во многие общественные места. Эти непопулярные меры вызвали резкую критику со стороны жителей республики. На этом фоне проведение массового, да еще и международного мероприятия, выглядело как минимум странно.

Все сомнения на этот счет развеяла министр культуры Башкирии Амина Шафикова. На пресс-конференции в уфимском Телецентре она заявила, что проведение Фольклориады в этом году в Уфе возможно потому, что большинство мероприятий пройдут на открытом воздухе. Лишь открытие фестиваля состоится на «Уфа-Арене», но зрителей туда будут пускать после измерения температуры. По ее словам, на сегодняшний день ограничений на посещение концертов на свежем воздухе от Роспотребнадзора нет.

- Решение о проведении мы принимали еще в феврале этого года. При подготовке к Фольклоридае мы не говорили столько о культурной программе, сколько о медицинской безопасности. Это все настолько продумано пошагово, что вплоть до того, что делать, если человеку стало плохо в автобусе или в гостинице. К нам прилетает чуть более 1100 человек из-за рубежа. Прибывают все они с тестами ПЦР (отрицательными – Ред.) и практически все в разное время. При этом при вылете из своей страны они обязаны также сдать тесты (на коронавирус – Ред.) То, что аэропорт Уфы может стать воротами для какой-либо инфекции – это практически не возможно. В принципе, говорить о том, что после Фольклориады у нас возникнут какие-либо внештатные ситуации не стоит, - пояснила министр Амина Шафикова.

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МЕДИЦИНСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Ранее на оперативном совещании в правительстве Башкирии по поводу проведения Фольклориады предельно ясно высказалась главный санитарный врач республики Анна Казак. Она отметила, что никаких оснований для отмены международного фестиваля традиционных культур нет.

- Готовиться мы начали ещё за год до события, провели ряд учений и отработали возможные нестандартные случаи, – сказала Анна Казак. – В Уфе развернули дополнительные лаборатории. Все ведомства готовы к предстоящему мероприятию, - подчеркнула Анна Казак.

В свою очередь, министр культуры Амина Шафикова рассказала, как организаторы будут следить за тем, чтобы иностранные гости не создавали очагов заболеваемости ковидом.

- Если хотя бы у одного представителя выявят COVID-19, тогда всю делегацию от страны не допустят на Фольклориаду. По прибытии в Башкортостан гости будут находиться под постоянным наблюдением и контролем санитарных служб, все передвижения будут на закреплённых за делегациями автобусах. Также на базе уфимского санатория «Радуга» подготовили обсерватор на 200 койко-мест, - отметила министр культуры Башкирии.

Как пояснила Амина Шафикова, на концертных площадках зрители должны будут соблюдать масочный режим. Следить за этим будут специально подготовленные волонтеры Всемирной Фольклориады.

ПОДГОТОВКА К ФЕСТИВАЛЮ

Всемирная Фольклориада – это Олимпиада фольклорного творчества народов мира и проводится она раз в четыре года. В 2016 году фестиваль традиционных культур прошел в городе Закотекас в Мексике и объединил творческие коллективы из 48 стран мира. В этом году основной площадкой для шестой по счету Фольклориады станет Уфа. Всего власти республики ждут 1163 гостя из 39 стран мира.

- Первый чартерный рейс с зарубежными участниками Фольклориады прибудет в уфимский аэропорт 1 июля. Для них подготовили девять гостиниц и санаторно-курортных учреждений, - отметила министр культуры Башкирии Амина Шафикова на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Тогда же о проведении международного фестиваля высказался и глава Башкирии Радий Хабиров.

– Мы два года ждали эту Фольклориаду. Она одобрена решением всемирной организацией, распоряжением президента нашей страны. Мы принимаем решение – по крайней мере, на данный момент, – что Фольклориада будет проходить, – подчеркнул Хабиров.

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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ВСЕМИРНОЙ ФОЛЬКЛОРИАДЫ

Церемония открытия VI Всемирной Фольклориады состоится 3 июля в 17:00 на «Уфа-Арене». Организаторы обещают яркое театрализованное представление под названием «Земля. Душа. Фольклор» с участием более 800 артистов. Специальными гостями церемонии станут Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня», Кубанский казачий хор, Академический Театр Танца «Гжель», Аскар Абдразаков, Марина Девятова, Тина Кузнецова и другие коллективы, в том числе из Башкирии.

На второй день Фольклориады, 4 июля, в 9 часов утра в Национальном музее Башкирии откроется выставка масок народов мира и фотовыставка музыкальных инструментов. В 13:00 на площадке перед Конгресс-холлом откроется выставка ремесленников и мастеров декоративно-прикладного искусства. Она будет работать вплоть до закрытия фестиваля. В этот же день состоится костюмированный парад участников, который завершится самым многонациональным хороводом в мире. Колонна стартует в 17:00 от Башдрамтеатра и завершится в амфитеатре на Конгресс-холле.

В Минкульте Башкирии отмечают, что каждый вечер на главной площадке в Уфе в амфитеатре Конгресс-холла будут проходить концерты участников Фольклориады. После выступлений иностранных гостей закрывать каждый фестивальный день будут специально приглашенные гости.

Так, 4 июля перед Конгресс-холлом выступят народная артистка России Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня», Чеченский государственный ансамбль танца «Вайнах», Кубанский казачий хор, Олена Уутай.

5 июля фестивальный вечер завершится концертом Оренбургского академического русского народного хора, а затем выступят Тина Кузнецова и фолк проект Zventa Sventana, а 6 июля хедлайнером Фольклориады станет певица Манижа.

7 июля концертную программу закроют французы из группы Plantec и Оркестр волынщиков Москвы, а 8 июля джипси-фолк-рок группа The Hatters. В предпоследний день фестиваля хедлайнером станет этно-рок группа из Казахстана Ulytau.

Завершится VI Всемирная Фольклориада в Уфе церемонией закрытия все в том же амфитеатре Конгресс-холла. Хедлайнерами выступят хор имени Пятницкого и Эмир Кустурица со своей группой.

Кроме того, с 5 по 9 июля коллективы участников разъедутся по 22 районам Башкирии, где будут выступать на открытых площадках – на центральных площадях городов и райцентров. В Уфе помимо площади перед Конгресс-холлом творческие коллективы будут выступать в специальных фан-зонах, которые откроются в парках Волна, Первомайский и Демский.