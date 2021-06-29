«Ну как тут не помочь?!»: поздним вечером гаишники выручили двух женщин в лесной глуши Башкирии

Только удостоверившись, что машина завелась, дорожные полицейские отправились дальше. Фото: соцсети

Серьезной неприятностью обернулась поездка на отдых для двух жительниц Башкирии. Женщины решили отправиться искупаться в озере Караидель, но на пути к озеру машина заглохла. Поздний вечер, вокруг лес, на дороге - ни души, а в машине перепуганный маленький ребенок. Казалось бы, ситуация почти безвыходная, но помощь пришла оттуда, откуда ее совсем не ждали.

- Сломались в лесу, в безлюдном месте. К нашему же счастью, там же проезжали сотрудники ДПС, остановились, не бросили в беде, отдых удался, спасибо им большущее, – рассказали жительницы Башкирии в соцсетях, поблагодарив своих спасителей.

«Комсомолке» удалось отыскать героев в погонах, которые пришли на помощь незадачливым автомобилисткам. Ими оказались инспектор ИАЗ ГИБДД Башкирии Ильгиз Махмутов и инспектор ДПС Ирек Сулейманов. В беседе с журналистами они признались – что прийти на помощь автомобилисту на дороге – их профессиональный долг.

- Это была пятница. Мы заступили в вечернюю смену, и по приказу начальства отправились в рейд в лесную зону. Неподалеку от деревни Могинск заметили, что справа у обочины припаркован автомобиль «Пежо», и две женщины растеряно копаются в багажнике. По их лицам мы поняли, что обе сильно расстроены, поэтому решили остановиться и предложить им свою помощь, - рассказывает Ирек Сулейманов.

Как выяснилось, автолюбительницы стоят на дороге уже довольно давно. В машине вышла из строя запчасть, и они попросили случайного проезжего водителя привезти им запасную. Когда запчасть привезли, инспекторы ГИБДД помогли установить ее в машину, удостоверились, что автомобиль завелся и все в порядке, после чего отправились дальше патрулировать окрестность.

- Ничего героического в нашем поступке нет. Вокруг лес, в вечернее время машины тут уже почти не ездят – ну как тут не прийти на помощь. Вообще, если мы видим, что кто-то сломался на дороге, заглох, то обязательно останавливаемся и предлагаем помочь. Это наш служебный долг, - уверен Ирек Сулейманов.