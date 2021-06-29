«Прямо как по телевизору»: в Дюртюлях построили скейт-парк мирового уровня

Новое место притяжения особенно понравилось любителям активного отдыха

27 июня в башкирском городе Дюртюли в рамках празднования Дня молодежи открылось общественное пространство «Зерно». Новый центр притяжения горожан и райдеров со всей республики представляет собой современный скейт-парк, выполненный по высоким международным стандартам.

Как рассказал «Комсомолке» заместитель главы Дюртюлинского района по строительству Эдуард Кагарманов, общественное пространство было построено на территории бывшего пивного завода. Проект скейт-парка был реализован при поддержке «Башнефти» (входит в НК «Роснефть»).

Несмотря на жаркую погоду, скейт-парк не испытывает недостатка в посетителях

«ТЕПЕРЬ НЕ НУЖНО КАТАТЬСЯ, ГДЕ ПРИДЕТСЯ»

На днях в новом парке прошло состязание райдеров на скейтбордах, BMX (трюковый велосипед – Ред.), самокатах и роликах. На соревнования приехали более 30 спортсменов из Стерлитамака, Нефтекамска, Октябрьского и Уфы. Особыми гостями открытия парка стали именитые российские экстремалы, в том числе чемпион России по BMX Павел Терентьев.

– Выдался очень хороший и позитивный день. Приглашенные участники остались очень довольны нашим скейт-парком. Также и наша городская молодежь очень рада появлению подобного объекта в Дюртюлях. Несмотря на жаркую погоду, здесь очень много детей в любое время. С соседних районов и городов даже приезжают, чтобы покататься, даже из Уфы! – рассказал Эдуард Кагарманов.

«КП-Уфа» посетила новое дюртюлинское общественное пространство и пообщалась с его гостями. Ожидаемо, ими оказались в основном дети. Один из мальчиков-самокатчиков рассказал нам, что приехал сюда покататься, несмотря на то, что живет довольно далеко от скейт-парка.

– Живу далеко, поэтому меня сюда привез папа. Очень прикольное место, прямо как в музыкальных видеоклипах, которые по телевизору показывают. Можно покататься на самокате с друзьями. Некоторые делают трюки на BMX.Раньше такого не было – приходилось кататься, где придется. Из-за машин проезжающих было в то время страшно немного, – поделился с нами мальчик.

Дом Культуры подготовили к проведению мероприятий мирового уровня

«ОБЪЕКТ МИРОВОГО УРОВНЯ»

Как рассказали в районной администрации, еще одной знаковой точкой притяжения, но уже не только молодежи, а у людей постарше, стал реконструированный Дом культуры.

Дом Культуры в Дюртюлях был построен в 70-х годах прошлого века и находился в ведении дюртюлинских нефтяников, но потом управление им было передано городскому муниципалитету. Благодаря поддержке «Башнефти» появились средства на благоустройство и ремонт здания.

Капитальный ремонт включал в себя замену кровли внутренних инженерных сетей. Также рабочие поменяли окна и утеплили фасад здания. Помимо прочего, была благоустроена прилегающая к ДК территория: посажены новые деревья и реконструирован фонтан. Возле Дома культуры для посетителей также сооружены детская площадка с резиновым покрытием и удобная парковка.

Внутри обновленного ДК проводятся занятия по восточным единоборствам, музыке и танцам

– Капитальный ремонт Дома культуры сильно повысил качество жизни горожан. Сейчас это самая популярная точка притяжения в Дюртюлях для людей всех возрастов. Реконструкция позволила жителям Дюртюлинского района проводить рабочие, учебные и досуговые мероприятия в более комфортных условиях. Также внутри ДК проводятся занятия по восточным единоборствам, музыке и танцам. Здесь работают профессиональные преподаватели, поэтому желающих записаться в секции всегда много, – рассказал в беседе с «Комсомолкой» замглавы района Эдуард Кагарманов.

По словам директора Дома культуры Ильшата Закирьянова, благодаря реконструкции обновленный культурно-досуговый центр стал объектом международного уровня, который готов к проведению событий международного уровня.

Отметим, что при поддержке «Башнефти» за последние три года были построены и реконструированы около 300 объектов социальной инфраструктуры. Помощь республике была оказана в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Башкортостаном и НК «Роснефть».