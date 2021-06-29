Будущие нефтяники попрощались со школой: в «Роснефть-классах» в Башкирии прошли выпускные вечера

На фото: Выпускники «Роснефть-класса» уфимского лицея №62

В минувшие выходные по всей Башкирии прошли выпускные вечера в школах. Десятки тысяч вчерашних школьников успешно сдали все выпускные экзамены и шагнули во взрослую жизнь. Не стали исключением и выпускники «Роснефть-классов» в уфимском лицее №62 и в школе №22 города Октябрьский. От сверстников их отличает особая целеустремленность и собственное видение будущего – все они планируют стать нефтяниками. О том, как проходило обучение юношей и девушек по программе «Школа-вуз-предприятие», курируемой ПАО АНК «Башнефть» (входит в НК «Роснефть») и какие перспективы она открывает, в материале «Комсомолки».

НЕФТЯНИКИ СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ

Для выпускников «Роснефть-класса» уфимского лицея №62 вопрос о будущей профессии не стоит – свой выбор они сделали уже в 10 классе. Именно тогда десятки мальчишек и девчонок приняли решение связать свою судьбу с нефтегазовой отраслью. Сегодня они уверенно смотрят в будущее: сначала обучение в УГНТУ, а затем карьера в «Башнефти». Все они уверены, что поступят в Нефтяной университет, так как перед другими абитуриентами у них есть неоспоримое преимущество. Речь, конечно же, об огромном пласте знаний, умений и навыков, полученных в «Роснефть-классе».

Так чему же их успели научить за два года? На этот вопрос в беседе с «Комсомолкой» отвечает выпускник Олег Воронин.

- Учеба была очень интересной и разнообразной. Мы занимались не только в лицее, но и бывали на курсах в УГНТУ и на заводе «Башнефть-Уфанефтехим». Своими глазами увидели, как работает производство и теперь хорошо представляем, каким может быть наше будущее после получения высшего образования. Теперь нам наверняка будет проще поступить в университет, - говорит выпускник.

По словам Олега, свое будущее он связывает с нефтяной отраслью, а карьеру непременно планирует построить в «Башнефти». У молодого человека грандиозные планы – в перспективе он видит себя в числе топ-менеджеров компании.

Помимо всевозможных экскурсий на предприятия нефтехимии и нефтепереработки, ученики «Роснефть-класса» занимаются с преподавателями из УГНТУ, изучают устройство сложных механизмов и машин, проводят опыты в университетских лабораториях, участвуют в олимпиадах по химии и физике, защищают выпускные проекты. Причем защита проходит в присутствии представителей «Башнефти» - настолько серьезно выстроен учебный процесс.

Выпускной вечер в «Роснефть-классе» школы №22 города Октябрьский

ЭФФЕКТИВНАЯ ПРОГРАММА

Директор уфимского лицея №62 Наталья Филичкина рассказала, чего удалось добиться нынешним выпускникам за эти два года, и выразила надежду на то, что ребята смогут добиться своих целей в будущем.

- Дети за два года проявили большую ответственность, участвовали во многих мероприятиях, это был и конкурс «Молодые интеллектуалы России», куда наши дети ездили и завоевали призовые места и даже гран-при. Немного сложно было в условиях пандемии, и тем не менее результаты ЕГЭ показали, что дети справились с экзаменом и получили очень хорошие баллы. Конечно, я хотела бы, чтобы они остались в родном городе, и попали на работу в «Башнефть», - отметила директор лицея №62.

В свою очередь, специалист управления оценки и развития персонала филиала «Башнефть-Уфанефтехим» Светлана Давыденко оценила эффективность программы «Школа-вуз-предприятие».

- Первые выпускники «Роснефть-класса» в Уфе успешно сдали экзамены и закончили первый курс университета, большинство из них учится в нефтяном. Сессию сдают на «отлично», очень ими гордимся. Ребята второго набора тоже показали достойные результаты. Уже пришли результаты ЕГЭ, хороший уровень. Впереди нас ждет поступление, большинство учеников заявления будут подавать в УГНТУ. Надеюсь, они поступят на те специальности, на которые шли, к которым готовились эти два года, причем на бюджет, самостоятельно, потому что баллы ЕГЭ это им позволяют. И дальше им будет так же легко учиться, как первым выпускникам, которых с радостью встречают в вузе и готовы показать, рассказать, как живется в университете, - говорит Светлана Давыденко.

По ее словам, нынешний выпуск можно назвать особенным из-за необычных условий, в которых шла подготовка школьников к поступлению в Нефтяной университет.

- Год был сложный из-за пандемии, ограничений, приходилось работать дистанционно, но мы адаптировались, даже проводили онлайн-конкурсы. Потом, когда ввели послабления, ездили уже на экскурсии на предприятия. В списке посещений были и газоспасательные отряды, и лаборатории, и пожарные части. Ребята не только химию и физику изучают, но и посещают предприятия, и понимают, что такое завод на практике, - отметила Светлана Давыденко.

Выпускной вечер в «Роснефть-классе» мало чем отличается от таких же торжеств по всей стране, ведь прощание со школой всегда волнительный и запоминающийся момент. Однако, в отличие от своих товарищей, эти юноши и девушки абсолютно уверены – скоро они войдут в аудитории лучших вузов, чтобы в будущем стать лучшими нефтяниками страны.