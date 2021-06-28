Особенно дождливым в Башкирии будет начало июля Фото: Михаил ФРОЛОВ

На сайте Gismeteo опубликован прогноз погоды на июль 2021 в Башкирии.

По данным популярного сервиса, осадки начнут беспокоить жителей республики уже в начале второго месяца лета. Примечательно, что это будут не просто дожди, а настоящие грозы с молниями и порывистым ветром, а температура воздуха в эти дни поднимется до +31 градуса. Во второй половине месяца ситуация немного исправится, и на смену грозам придет пасмурная погода с небольшими дождями. По-настоящему солнечными окажутся лишь несколько дней в конце месяца. Температура воздуха ночью и днем во июле 2021 в Башкирии будет колебаться в пределах +15,+23 градусов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В БАШКИРИИ НА ИЮЛЬ 2021 ОТ РОСГИДРОМЕТА

Впрочем, у специалистов Росгидромета прогноз погоды на июль 2021 в Башкирии несколько другой. По данным вероятностного прогноза федеральных экспертов, в республике не ожидается никаких серьезных аномалий, связанных с количеством осадков или температурой воздуха.

Руководитель ведомства Роман Вильфанд лишь подчеркнул, что в Поволжье и на Урале средняя температура воздуха в начале месяца будет 7-8 градусов выше нормы.

- Практически на всей территории страны температура около и выше нормы будет 1 июля. Очаги максимального тепла будут в Приволжском федеральном округе, на Урале и в Якутии, - рассказал эксперт.

Напомним, что конец весны 2021 выдался для Башкирии удивительно жарким. Дневная температура воздуха уже на майских праздниках поднималась выше отметки в +33 градуса. Июнь продолжился небольшим похолоданием, которое к концу месяца вновь сменилось сильным потеплением.