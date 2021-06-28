В «Белом доме» смягчают требования к плановому снижению смертности населения в Башкирии

В Башкирии смягчают требования к снижению смертности населения Фото: Рустем АХУНОВ

Премьер-министр Андрей Назаров подписал документ, которым смягчает требования к здравоохранению республики в 2021 году.

Весной 2021 года в руководстве региона подготовили очередной документ, в котором расписывали итоги 2020 года и ставили перед собой показатели социально-экономического развития на 2021. В том числе, речь шла о развитии направления «Здравоохранение».

Чиновники определили, что показатель смертности среди населения Башкирии за 2021 год должен упасть до 12,1 случая на 1000 человек. Причем количество смертельных случаев, вызванных болезнями системы кровообращения, планировали снизить до 478 случаев на 100 000 человек, от новообразований до 174,1 на 100 000 человек, младенческой смертности до 5 случаев на 1000 родившихся детей, а среднюю продолжительность повысить до 70,96 лет.

28 июня на официальном сайте правовой документации было опубликовано постановление, в котором премьер Андрей Назаров смягчает требования к снижению смертности в регионе.

Так, теперь для соответствия заданному курсу развития, коэффициент смертности в регионе должен снизиться до 14,6 на 100 000 человек. Количество смертей от болезней системы кровообращения до 558,9 на 100 000 человек, а от новообразований до 176,8 на 100 000 тысяч человек. Остальные показатели (младенческая смертность и средняя продолжительность жизни) решили оставить без изменений.