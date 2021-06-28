ГК «Садовое кольцо» подарил Центру «Журавушка» спортивный инвентарь

Центр «Журавушка» помогает детям с проблемами двигательной системы, ДЦП легкой формы, задержками развития и аутистическими расстройствами

25 июня в уфимском центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Журавушка» было особенно весело и громко. Благотворительная акция от фонда «Право на жизнь» превратилась в настоящий детский праздник. Создать настроение и – самое главное – реализовать грандиозную задумку фонду помогли партнеры. В их числе и группа компаний «Садовое кольцо».

СЕНСОРНЫЙ КОМПЛЕКС КАК ПОДАРОК

Центр «Журавушка» помогает детям с проблемами двигательной системы, ДЦП легкой формы, задержками развития и аутистическими расстройствами. Невероятно большая и благородная работа – но без помощи им не справиться. Даже фломастеры и альбомы – стоят денег, а ведь это, по сути, расходный материал в детском учреждении. Что уж говорить о дорогостоящем оборудовании.

Команда БРОО «Право на жизнь» решила помочь Центру с этим - установила сенсорное оборудование для юных пациентов «Журавушки». Что это такое и в чем значимость? Сенсорно-динамический комплекс, по сути, этосовременный подход к решению психологических вопросов детей и устранению проблем, связанных с дефицитом сенсорных ощущений. А это так важно для ребят с проблемами здоровья.

Задумка крутая, но чтобы реализовать ее – нужны ресурсы. Поэтому фонд обратился за помощью к коммерческим структурам. На клич о помощи отозвалась и ГК «Садовое кольцо».

Фото предоставлено ГК «Садовое кольцо»

«ВСЕГДА ИЩЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОМОЧЬ»

25 июня во дворе центра «Журавушка» было весело: песни и зажигательные танцы, увлекательные игры, аниматоры, фокусы, красочная фотозона, столы с угощениями. И какой же праздник без сюрпризов! Сотрудники ГК «Садовое кольцо» купили подопечным «Журавушки» интересные и полезные подарки: ролики, эспандеры, волейбольные, баскетбольные и футбольные мячи, другой спортивный инвентарь и канцтовары – так, чтобы хватило всем и надолго.

Фото предоставлено ГК «Садовое кольцо»

- Мы стараемся обращать внимание на сложные социальные проблемы и помогать в таких случаях, - сказал Илья Колунов, директор департамента управления внешними коммуникациями ГК «Садовое кольцо». - Понятно, что всем помочь – невозможно, но где-то, конечно, мы стараемся вовремя быть полезными. Сегодняшнее наше участие в проекте случилось благодаря фонду «Право на жизнь». Они с нами связались, рассказали об их работе с центром «Журавушка», и попросили помочь – докупить инвентарь. Мы подошли к вопросу комплексно - купили весь необходимый инвентарь: спортивный, который помогает развивать моторику, для интеллектуального развития детей, и передали подарки деткам центра «Журавушка».

В рамках открытия кабинета сенсорной интеграции директор Центра Наталья Казбан поблагодарила тех, кто сделал это событие возможным:

- Выражаем огромную благодарность ГК «Садовое кольцо» за оказание благотворительной помощи детям. Искренне желаем вам процветания, реализации всех добрых замыслов и благополучия.

- Приятно получать благодарность, но еще приятнее вовремя оказаться полезным, - отметил Илья Колунов. – Считаю, что день защиты детей должен быть не один день в году, а все 365 дней. Обычно забота о детях ложится на плечи родителей, которые делают все возможное, чтобы их жизнь была лучше. Хочется выразить благодарность всем родителям, центру «Журавушка» и фонду «Право на жизнь» за эту идею, за праздник. Мы, в свою очередь, всегда принимаем активное участие в жизни города, в том числе и в плане помощи детям, и планируем дальше двигаться в этом направлении.

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