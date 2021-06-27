Усиленно готовиться начала за месяц!: стобалльница из Башкирии объяснила, как ей удалось решить все задания на экзамене

Достигнуть наилучшего результата девушке не помешали ни волнение, ни плохое самочувствие Фото: vk.com/nestis_k

С 25 мая в Башкирии выпускники школ сдают ЕГЭ. Основная волна экзаменов завершилась, и уже известны результаты по многим предметам. Как сообщает Минобразования региона, на сегодняшний день уже более 50 молодых людей из республики смогли заработать максимальный балл на выпускном испытании. Так, например, одним из стобалльников стала жительница Салавата Анастасия Климентьева, она сдавала экзамен по физике.

В разговоре с «КП-Уфа» девушка рассказала о своих впечатлениях об экзамене и поделилась напутствием с будущими выпускниками.

Как рассказала нам Анастасия, она с самого начала рассчитывала на максимальный результат и целенаправленно шла к своей цели. Заработать наивысший балл на экзамене по физике, по ее словам, ей не помешали ни волнение, ни плохое самочувствие. Условия коронавирусной пандемии наложили отпечаток на подготовку к выпускному испытанию, однако и с этим девушка успешно справилась.

– Пандемия повлияла на подготовку, но не на сам экзамен. За время, когда мы сидели на карантине, некоторые темы плохо усвоились, но в конце 11 класса я хорошенько их изучила и сдала на 100 баллов, – поделилась стобалльница.

Помимо физики, Анастасия сдавала также экзамены по профильной математике и русскому языку. Жительница Салавата поделилась, что ей очень нравятся точные науки, и любовь к ним у нее возникла уже давно.

– Хорошую базу по физике мне дал мой учитель Наталья Геннадьевна Корнева. Ее вера помогла мне начать углубленно изучать и полюбить физику. С восьмого класса я участвовала в олимпиадах и занимала на них призовые места, – рассказала Анастасия.

Анастасия Климентьева окончила школу с золотой медалью Фото: instagram.com/nestis_k

«ДЕЛАТЬ И ПРИЯТНОЕ, И ПОЛЕЗНОЕ»

Во время учебы Анастасия имела успехи не только в физике – школу она окончила с золотой медалью. Еще девушка любит танцевать и рисовать, а также занимается фотопозированием и спортом. В свое время она с отличием окончила художественную школу и школу современных танцев. Помимо этого, на протяжении всего 11 класса стобалльница из Салавата работала репетитором по физике и химии.

Есть стереотип, что отличники – это обязательно замкнутые, неуверенные в себе, неухоженные, неспортивные и сосредоточенные лишь на учебе молодые люди. Анастасия Климентьева – полная противоположность этому образу. Она успевает заниматься всем, к чему лежит душа, и при этом остается открытой, позитивной и симпатичной девушкой.

– Многие удивляются, когда узнают, что я отличница и олимпиадница. Они говорят: «Никогда бы не подумал, что отличница может так выглядеть и быть такой открытой». Часто говорю, что, если человек действительно хочет чего-то, то он найдет на это время. Поэтому я всегда нахожу время для того, что доставляет удовольствие и поднимает настроение, ведь мне действительно нравится заниматься всем этим. Главное – делать то, что нравится, и не забывать про то, что нужно делать. То есть делать и приятное, и полезное, – отметила девушка.

Помимо точных наук, Анастасия увлекается танцами, рисованием, спортом и фотопозированием Фото: vk.com/nestis_k

«ВОЛНЕНИЕ ТОЛЬКО МЕШАЕТ»

Анастасия также дала несколько советов тем, кому только предстоит столкнуться с важными выпускными испытаниями.

– Готовиться нужно на протяжении всего 11 класса равномерно. Я немного готовилась весь последний год обучения, но к усиленной подготовке приступила только за месяц до экзамена. У меня за плечами был четырехлетний опыт олимпиад, поэтому мне это помогло. Так что лучше спокойно готовиться весь год. В последний день перед экзаменом не нужно изучать что-то новое, лучше повторить то, что уже знаете, и желательно дать мозгу немного отдохнуть. На экзамене не стоит волноваться – волнение только мешает. ЕГЭ – это совсем не страшно. После первого экзамена я это поняла и на следующих уже почти не волновалась, – поделилась Анастасия.

В период выпускных экзаменов для молодых людей очень важна поддержка близких людей, и у Анастасии Климентьевой она была. По слова девушки, родные, друзья и учителя очень верили в нее, и когда узнали о ее успехе были безумно рады и говорили, что гордятся ей.

Сейчас Анастасия готовится к поступлению в вуз и с воодушевлением смотрит в будущее.

– Планирую поступать в МГУ на физический факультет или в высшую школу бизнеса. С профессией в будущем я еще не определилась. Но самое главное – я буду счастливой. Я и сейчас счастлива, – заявила Анастасия Климентьева.