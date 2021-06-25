Почему не отменяют VI Международную Фольклориаду в Уфе

Праздник начнется уже 3 июля Фото: https://vk.com/folkloriada2021

Уже через неделю в Башкирии запланирован старт одного из самых масштабных мероприятий в 2021 году – VI Международной Фольклориады. На праздник съедутся гости из десятков стран мира, что может оказаться опасным в условиях пандемии коронавируса. Особенно странным выглядит то, что в республики ужесточаются антиковидные правила – непривитым людям запрещают посещать места массовых мероприятий.

Главный санитарный врач Башкирии и руководитель регионального Роспотребнадзора Анна Казак рассказала, из-за чего вновь может в очередной раз отмениться Всемирная Фольклориада.

Как оказалось, решения о проведении праздников уровня Фольклориады принимаются на уровне федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

- Только он принимает решение о проведении на площадках Российской Федерации. Если говорить об отмене или нет, то я доподлинно до сих пор не могу знать. Это ровным счетом зависит от ситуации по заболеваемости в Российской Федерации и в республике. Да, у нас растет заболеваемость, но ситуация не такая, чтобы вводить полный локдаун и закрывать границы республики, - рассказала Анна Казак в эфире радио «Эхо Москвы в Уфе».

Также врач отметила, что все участники Фольклориады приезжают на мероприятие вакцинированными и с отрицательными ПЦР-тестами. В местах проведения праздника и проживания гостей будут находиться медики.

- Риски есть, но наша деятельность направлена на то, чтобы обеспечить безопасность.