Все хотят за город – спрос на частные дома в Башкирии вырос на 40%

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За год количество заявок на такие кредиты выросло на 40%. Чаще всего ипотеку берут на покупку домов в Нагаево, Иглино, Зинино, Жилино и Чесноковке.

Азамат Салихов, и.о. управляющего Башкирским отделением Сбербанка:

Мы предполагаем, что повышенный спрос на объекты загородной недвижимости связан в первую очередь с пандемией COVID-19 и новой тенденцией, когда многие переходят на удаленную работу. СберБанк предлагает одну из самых комфортных процентных ставок по ипотеке – от 7,7% годовых.

Кроме того, специальные условия по кредитам на строительство частного дома доступны в рамках программы господдержки для семей с детьми. Льготная ставка 5,3% годовых фиксируется на весь срок кредитования – до 30 лет. В программе могут участвовать семьи, где с 1 января 2018 до 1 марта 2023 года родились второй и последующий ребенок, а также для семей, в которых есть ребенок с инвалидностью. Более подробную информацию об ипотеке с господдержкой можно узнать на сайте банка www.sberbank.ru.

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