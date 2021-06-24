«Взрослеет!»: Моргенштерна заметили на отдыхе с женой и тещей

Известного рэпера заметили в гостях в компании с жены, мамы, тещи и тестя

Популярного рэпера Моргенштерна заметили на отдыхе вместе с близкими родственниками. Бывший председатель Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов рассказал об этом в своих социальных сетях.

– Взрослеет! Еще недавно так угорал надо мной, когда я ему прогнозировал серьезность, а теперь в гости ходит с женой, мамой, тещей и тестем. Кайфует – исключительно от общения, употребляет – только легкие напитки и крайне умеренно. Мне вот интересно, теперь у него и музыка повзрослеет, как у Face? Любопытно, что он будет писать через пару лет взрослой жизни? И станет ли взрослее его аудитория? – сообщил Мурзагулов.

Фото: Соцсети

Недавно, кстати, уфимский репер объявил о своей помолвке. При этом предложение руки и сердца ему сделала его девушка Дилара Зинатуллина, а не он сам. Музыкант согласился на ее предложение.

– Мальчик: делает предложение, мужчина: принимает его. Да-да, завидуйте, я выхожу за жену, – заявил в своих социальных сетях популярный артист.

А ранее Моргенштерн устроил грандиозный скандал на премии Муз-ТВ в Москве. Рэпер появился на мероприятии в инвалидной коляске и взбунтовался против решения назвать певцом года Александра Ревву, который выступает под псевдонимом Артур Пирожков.

– Победа - это не тарелка. Победа - это то, что на сегодняшней премии запомнят меня, – заявил на мероприятии музыкант.

Напомним, в начале июня председатель попечительского совета футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов ушел со своего поста после откровенной фотосессии с молодой возлюбленной. Свое решение он мотивировал тем, что власть и политика теперь ему совершенно не подходят.