Что грозит желающим купить сертификат о прививке от коронавируса в Башкирии

Сертификат о прививке от коронавируса стоит получать честным путем Фото: Александр РОГОЗА

Из-за ужесточения антиковидных правил в регионе активизировались жулики, которые предлагают купить сертификат о прививке от коронавируса в Башкирии. Такое действие, само собой, незаконно, и грозит привлечением к уголовной ответственности. Объясняем все по порядку.

ЧТО ГРОЗИТ?

В Минздраве республики на очередном брифинге рассказали, что распространение сертификатов о прививках от коронавируса можно классифицировать сразу по нескольким статья УКРФ – 286 (Превышение должностных полномочий), 290 (Получение взятки), 292 (Служебный подлог) и 159 (Мошенничество). Такой внушительный список серьезных статей грозит тем, кто пытается продавать поддельные документы государственного образца.

Уголовная ответственность предусмотрена и для тех, кто попытается купить сертификат о прививке от коронавируса в Башкирии, и захочет использовать его для прохода в общественное место. Таких «хитрецов» привлекут к ответственности по статье 329 «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов».

Прививаться от ковида или нет – дело каждого отдельно взятого человека. Мы лишь призываем всех жителей республики отказаться от идеи купить сертификат о прививке от коронавируса в Башкирии или использовать фейковый документ. Как было описано выше, за подобные действия предусмотрено серьезное наказание – до восьми лет.

Для тех, кто все же решился получить прививку от коронавируса в Уфе, ранее мы составили список пунктов вакцинации. Получить консультацию врача или привиться для выработки антител к опасному вирусу можно не только в поликлиниках, но в и в торговых центрах.