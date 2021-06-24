Начался пожар на складе пороха в Стерлитамаке: что известно на данный момент

В Башкирии загорелся склад с порохом в Стерлитамаке Фото: соцсети

В Стерлитамаке загорелся склад пороха завода «Авангард».

Фото и видео с места пожара на оборонном заводе в Стерлитамаке местные жители начали выкладывать утром 24 июня. Столб серого дыма был виден издалека.

Корреспондент «КП-Уфа» получил оперативный комментарий в пресс-службе МЧС Башкирии.

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- Сегодня утром, 24 июня, на оборонном заводе «Авангард» в башкирском городе Стерлитамаке загорелся склад с порохом. Площадь пожара оценивается в 1,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в республиканском МЧС.

Также спасатели отметили, что пока информация о пострадавших или погибших к ним не поступала. Сейчас на месте работают 72 огнеборца и 20 единиц техники.

Завод «Авангард» - крупное предприятие по утилизации опасных отходов и производству взрывчатки для промышленных и военных нужд. Предприятие было основано еще в 1943 году в городе Стерлитамак.

Ранее завод уже попадал в несколько неприятных историй. Например, в декабре 2019 года со складов предприятия таинственным образом пропали сотни тонн взрывчатки, а в ноябре 2020 года из-за взрыва на заводе погибли два работника.