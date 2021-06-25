Против антинародных инициатив: как фракция КПРФ в Госсобрании-Курултае Башкирии отстаивает интересы избирателей

Фракция КПРФ в Госсобрании-Курултае всегда голосуют против антинародных инициатив

3 июля 2021 года в Уфе состоится 28-я внеочередная конференция Башкирского республиканского отделения КПРФ, где делегаты обсудят целый ряд важнейших вопросов предвыборной кампании этого года. В преддверии этого важного события «Комсомолка» поговорила с лидером башкирских коммунистов, депутатом Госсобрания-Курултая Юниром Кутлугужиным. Руководитель фракции КПРФ в региональном парламенте рассказал об инициативах, выдвинутых депутатами, и подвел краткие итоги работы за три года.

ПРОТИВ АНТИНАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ

Фракции КПРФ как в федеральном, так и в региональном парламенте неукоснительно следуют программе партии – депутаты-коммунисты всегда голосуют против антинародных инициатив. Так, на всех уровнях представители партии проголосовали против внесения изменений в Конституцию, повышения до 20% НДС, выступили против повышения пенсионного возраста и введения трехдневного голосования на выборах. Депутаты регионального парламента уверенно и последовательно голосуют против принятия республиканского бюджета, считая этот документ не отвечающим интересам народа.

Что касается непосредственно работы фракции КПРФ в Госсобрании-Курултае, то башкирские коммунисты также выступили против резонансного «закона о земле». Суть его состоит в том, что теперь земельными участками, собственность на которые не разграничена, распоряжаются республиканские органы власти, а не районные администрации, как это было раньше.

ПОБЕДА КОММУНИСТОВ

Вспоминая события прошлого года, едва ли не каждому жителю Башкирии вспоминается знаменитое противостояние на горе Куштау. В те августовские дни 2020 года никто не остался равнодушным к судьбе уникального памятника природы. Башкирские коммунисты из таких городов как Стерлитамак, Ишимбай, Нефтекамск и из других районов республики стояли плечом к плечу вместе с защитниками Куштау. Руководитель башкирского рескома КПРФ Юнир Кутлугужин в беседе с «Комсомолкой» рассказал, почему решение по национализации АО «БСК» можно считать, в том числе, победой коммунистов.

- В те дни, когда вопрос о будущем шихана Куштау буквально завис в воздухе, мы провели круглый стол по экологии, после которого приняли резолюцию. Соответствующее письмо было направлено в адрес главы республики Радия Хабирова и премьер-министра Андрея Назарова. После того, как глава объявил, что он согласен передать акции БСК в федеральную собственность, мы обратились к нему от имени бюро рескома КПРФ и фракции в Госсобрании-Курултае. Когда он не стал самостоятельно решать этот вопрос, мы обратились к Президенту страны Владимиру Путину. И вот результат: контрольный пакет акций теперь у республики. Кто из политических партий вообще говорил об этом? – вспоминает Юнир Кутлугужин.

«ГРАБИТЕЛЬСКОЕ ТЕПЛО»

В адрес башкирских коммунистов с конца прошлого года стали поступать обращения граждан, где простые трудящиеся и пенсионеры жаловались на непомерно выросшие суммы в квитанциях за отопление. В зимние месяцы жители республики получали счета за тепло, которые адекватными назвать было невозможно.

- Руководство Госсобрания и профильных комитетов предлагали нам не выпячиваться перед выборами, но мы об этом даже и не думали - мы реагировали на обращения населения. В декабре прошлого года ко мне как депутату в день поступало по 10-15 звонков от жителей республики, и в адрес рескома также было множество обращений с жалобами на высокие цены за отопление. Люди задавались вопросом: как жить, когда почти вся пенсия или зарплата уходит на оплату отопления? - рассказывает лидер башкирских коммунистов Юнир Кутлугужин.

По словам руководителя фракции КПРФ в башкирском парламенте, на заседании Курултая в апреле 2020 года они предложили провести парламентское расследование по ценам на отопление.

- Потому, что за первые месяцы этого года никаких положительных сдвигов в этом направлении не было. Ни по линии администрации главы, ни по линии правительства, ни по линии организаций ЖКХ. Поставили этот вопрос на голосование и, большинством голосов «единороссов» нас не поддержали, - вспоминает Юнир Кутлугужин.

Тогда же депутаты-коммунисты решили провести собственное расследование и выяснить причины резкого увеличения платы за тепло в республике. Одной из причин этой проблемы они считают неоправданно высокие тарифы на отопление, неисправность приборов учета, нарушение температурного режима и объемов теплоносителя.

- Этот вопрос мы рассматривали на бюро рескома и приняли резолюцию, где потребовали оставить тарифы на тепло по состоянию на 1 января 2020 года. После заседания группа молодых коммунистов обратилась к нам, чтобы мы выступили с предложением провести референдум в республике по вопросу национализации ресурсоснабжающих организаций. Мы эту инициативу поддержали – в местных отделениях КПРФ в республике идет сбор подписей, а недавно мы провели пленум рескома, где также подняли этот вопрос, - рассказал Юнир Кутлугужин.

Поскольку партия власти не поддержала в этом вопросе фракцию КПРФ в Госсобрании-Курултае, они решили объединиться с коллегами из ЛДПР.

- Вместе мы провели четыре рабочих совещания, куда приглашали представителей министерств и комитетов правительства республики. Там мы рассматривали тарифообразование, учет тепла и такой альтернативный вариант системы отопления как автономные котельные. Мы также направили письмо Председателю правительства России Михаилу Мишустину с предложением: не повышать в этом году тарифы на отопление. Совсем скоро на завершающем заседании депутатской группы КПРФ и ЛДПР мы подведем итоги, - подчеркнул лидер башкирских коммунистов.

ЗАКОН О «ДЕТЯХ ВОЙНЫ»

В конце марта депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии единогласно приняли республиканский закон «О детях войны». К сожалению, на итоговом голосовании по такому социально значимому закону произошел скандал. Долгие годы его принятия добивались именно члены фракции КПРФ, а в числе авторов нынешней редакции закона нет ни одного коммуниста.

Тогда руководитель фракции КПРФ в башкирском парламенте жестко высказался по этому поводу. Дело в том, что в Курултай законопроект вносили представители партии власти, полностью игнорируя участие в его разработке местных коммунистов.

- Мы этот закон целиком поддерживаем, мы его много раз вносили, но вынуждены были отзывать, в том числе, и потому, что получали ответ от председателя Госсобрания Константина Толкачева об отказе его рассмотреть, - заявлял на пленарном заседании Юнир Кутлугужин. - В прошлом году, в октябре мы от имени фракции обратились по этому вопросу к главе республики, председателю Госсобрания, премьер-министру. Со стороны Госсобрания по сей день не было ни ответа, ни привета. А глава республики, премьер министр — они в течение дня нашли время встретиться, принять решение о создании рабочей группы по законопроекту. На ней мы договорились, что совместно будем вносить этот закон.

Башкирский реском КПРФ осудил действия своих политических конкурентов за «наглый, нахрапистый захват чужой инициативы». Однако депутаты-коммунисты пообещали продолжить работу по реальному наполнению принятого закона, чтобы облегчить жизнь «детям войны».

НАСИЛИЕ НАД ЭКОЛОГИЕЙ

Много вопросов у регионального отделения КПРФ накопилось к местным властям в Зауралье, где промышленники вопреки воле народа добывают полезные ископаемые, приближая экологическую катастрофу. Например, руководитель башкирского рескома КПРФ Юнир Кутлугужин принял активное участие в народном экологическом сходе в защиту горы Кыркты-Тау в Абзелиловском районе республики. Осенью прошлого года тысячи жителей окрестных деревень пришли на сход с требованием запретить добычу меди у хутора Салават-совхоз.

В своем выступлении перед жителями района, требующими бережного отношения к родной природе, Юнир Кутлугужин озвучил пожелание абзелиловцев – отправить в отставку главу районной администрации. За обслуживание интересов пришлых олигархов, а не собственных граждан.

К слову, жителям Абзелиловского района тогда удалось отстоять Кыркты-Тау – после волны народного возмущения добытчики меди ушли. Не последнюю роль в этой победе сыграли коммунисты Башкирии.

Во время поездок в Зауралье, к башкирским коммунистам неоднократно обращались местные жители по реализации так называемой «мусорной реформы». Коммунисты Башкортостана проводят регулярные выезды на заваленные мусором территории и постоянно обращают внимание властей на нерешенную проблему.