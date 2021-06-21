Добилась всего сама: молодая мама похудела на 50 кг и круто изменила жизнь

Разница между двумя фото колоссальная Фото: Эллиада Давлетшина

Молодая уфимка Эллиада Давлетшина переборола себя и из девушки с лишним весом превратилась в фитнесс-тренера, которая сейчас помогает остальным привести тело в порядок.

Как рассказала молодая мама, проблемы с лишним весом настигли ее еще в детстве. По началу она сваливала все на наследственность, а потом решилась на кардинальные меры и стала придерживаться строгой диеты. Так ей удалось сбросить вес до вполне стандартных 50 кг. Помимо этого она увлеклась тренировками и даже стала фитнес-инструктором.

НЕПРИЯТНОСТИ ПОСЛЕ БЕРЕМЕННОСТИ

Однако после беременности Эллиада начала стремительно набирать лишний вес. Все дело оказалось в гормональном сбое. Доходило до того, что за неделю она могла поправиться на 2 кг.

- Я стала похожа на огромный круглый шар. Люди думали, что я целыми днями лежу в кровати и объедаюсь. Рожать я пошла уже с весом 118 килограммов, - говорит молодая мама.

После успешных родов уфимка, естественно, решила вновь похудеть. В тренажерный зал она вернулась, когда дочке исполнилось полгода. Как признается Эллиада, ей очень помогла поддержка мужа и ее инструктора. Начались тренировки девушка с самого простого – неспешной ходьбы по беговой дорожке. Дело в том, что усердные упражнения человека с лишним весом могут нанести серьезный вред суставам и сухожилиям.

ЛУЧШЕ НЕ СПЕШИТЬ

Девушка признается, что в тот момент не гналась за быстрым похудением – его эффект не всегда долгосрочный и оно опасно для организма. За первые полгода тренировок ей удалось сбросить лишь 10 кг. После того, как Эллиада начала заниматься аэробикой с элементами боевых искусств, вес удалось сбросить еще на 10 кг. В итоге за полтора года девушка потеряла 30 кг лишнего веса, а всего с начала преображения ей удалось сбросить около 45 кг. Сейчас вес девушки составляет порядка 70 кг, поэтому Эллиада не собирается останавливаться на достигнутом. Также она продолжает карьеру фитнес-тренера и помогает другим девушкам получить желанную фигуру.

Тем, кто также как она хочет избавиться от лишнего веса, уфимка советует регулярно заниматься спортом, правильно питаться и пить достаточное количество воды. Перед тем, как купить абонемент в фитнес-зал, обязательно проконсультируйтесь с врачом, а если вы новичок – первое время заниматься стоит только с тренером.