На Прямой линии главы Башкирии, которая состоялась 11 ноября, Радий Хабиров впервые озвучил предложение насчет места, где в будущем могут установить старый памятник Салавату Юлаеву. Напомним, что в прошлом году монумент из бронзированного чугуна работы Сосланбека Тавасиева сняли с постамента для реставрации. Специалисты оценили его состояние как аварийное, поэтому было принято решение заменить его на точную копию, но уже отлитую полностью из бронзы, как изначально и задумывал автор.
Первую же версию памятника национальному герою башкирского народа планируют отреставрировать и установить в другом месте – уже в качестве музейного экспоната. Подробнее об этих планах читайте в нашем материале.
ГДЕ МОГУТ УСТАНОВИТЬ ПЕРВУЮ ВЕРСИЮ ПАМЯТНИКА
Во время Прямой линии с главой Башкирии жителям республики показали, как идет работа по отливке бронзового Салавата Юлаева. Делают это на том же самом заводе Монументскульптура в Санкт-Петербурге и в том же самом цехе, где создавалась чугунная его версия. После этого Радий Хабиров поделился идеей, куда может переехать после реставрации старый памятник. Как отметил руководитель региона в прямом эфире, эту мысль ему озвучил вице-премьер республиканского правительства Урал Кильсенбаев.
- Говорит: «Я нашел решение!» И показывает наш музей кочевых цивилизаций. На нем есть переднее стекло, и памятник Салавата Юлаеву идеально вписывается туда. Он не будет подвергаться никаким климатическим воздействиям, ветру, поскольку будет внутри здания. И у людей будет возможность рассмотреть его вблизи. И вот еще: Евразийский музей кочевых цивилизаций. Салават Юлаев – кочевник? Кочевник. Мне показалась идея очень хорошей, - пояснил руководитель региона.
Как пояснил Радий Хабиров, процесс реставрации старого памятника будет синхронизирован со строительством музея. Согласно действующим планам, располагаться этот музей будет около мавзолея Тура-Хана в Чишминском районе Башкирии, а открытие планируется в середине 2028 года.
ПРОЕКТ МУЗЕЯ КОЧЕВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Впервые планами по созданию Евразийского музея кочевых цивилизаций глава республики поделился еще в 2022 году, а два года спустя около мавзолея Тура-Хана открылся визит-центр будущего музея. Летом этого года Радий Хабиров рассказал в своих соцсетях, что работа над проектом нового музея еще продолжается. Так в июле 2026 года вовсю шла разработка проектно-сметной документации, а уже в конце года должно начаться подведение коммуникаций.
- Мы должны провести первые «грязные» работы, чтобы в следующем году уже приступить к фундаменту. Параллельно мы с коллегами ведем творческий спор о том, каким будет фасад, обсуждаем разные решения. Пока могу сказать одно – будущее здание музея мы органично впишем в существующий ландшафт. Построим здесь амфитеатр для масштабных мероприятий, установим детскую площадку, - пояснил Радий Хабиров.
Как отметил глава Башкирии, главным в Евразийском музее кочевых цивилизаций будет вовсе не внешний вид здания, а его научная и идеологическая составляющая. Здание будет построено таким образом, что по мере продвижения по залам посетители будут знакомиться с историческими этапами развития кочевников Евразии.
Предполагается, что начнется экспозиция с археологических артефактов эпохи Бронзового века, когда человек приручил первых лошадей. Далее последуют залы, рассказывающие об истории кочевых народов «Великой степи», первых тюркских кочевников, монгольских завоеваний и Золотой Орды. В завершении экскурсии посетители смогут ознакомиться с современной историей региона. Детали экспозиции все еще находятся в разработке.
- Впереди много работы. Но мы видим, что интерес у наших жителей и гостей республики колоссальный. Визит-центр «Тура-хан» на территории будущего музея – уже одна из самых привлекательных туристических точек в Башкирии. И это только начало, - отметил Радий Хабиров.
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