Евразийский музей кочевых цивилизаций будет построен около мавзолея Тура-Хана в Чишминском районе Башкирии. Фото: пресс-служба главы РБ

На Прямой линии главы Башкирии, которая состоялась 11 ноября, Радий Хабиров впервые озвучил предложение насчет места, где в будущем могут установить старый памятник Салавату Юлаеву. Напомним, что в прошлом году монумент из бронзированного чугуна работы Сосланбека Тавасиева сняли с постамента для реставрации. Специалисты оценили его состояние как аварийное, поэтому было принято решение заменить его на точную копию, но уже отлитую полностью из бронзы, как изначально и задумывал автор.

Первую же версию памятника национальному герою башкирского народа планируют отреставрировать и установить в другом месте – уже в качестве музейного экспоната. Подробнее об этих планах читайте в нашем материале.

ГДЕ МОГУТ УСТАНОВИТЬ ПЕРВУЮ ВЕРСИЮ ПАМЯТНИКА

Во время Прямой линии с главой Башкирии жителям республики показали, как идет работа по отливке бронзового Салавата Юлаева. Делают это на том же самом заводе Монументскульптура в Санкт-Петербурге и в том же самом цехе, где создавалась чугунная его версия. После этого Радий Хабиров поделился идеей, куда может переехать после реставрации старый памятник. Как отметил руководитель региона в прямом эфире, эту мысль ему озвучил вице-премьер республиканского правительства Урал Кильсенбаев.

- Говорит: «Я нашел решение!» И показывает наш музей кочевых цивилизаций. На нем есть переднее стекло, и памятник Салавата Юлаеву идеально вписывается туда. Он не будет подвергаться никаким климатическим воздействиям, ветру, поскольку будет внутри здания. И у людей будет возможность рассмотреть его вблизи. И вот еще: Евразийский музей кочевых цивилизаций. Салават Юлаев – кочевник? Кочевник. Мне показалась идея очень хорошей, - пояснил руководитель региона.

Старый памятник Салавату Юлаеву сейчас реставрируют в специальном цехе в Уфу. Так весной 2026 года выглядел один из его элементов

Как пояснил Радий Хабиров, процесс реставрации старого памятника будет синхронизирован со строительством музея. Согласно действующим планам, располагаться этот музей будет около мавзолея Тура-Хана в Чишминском районе Башкирии, а открытие планируется в середине 2028 года.

ПРОЕКТ МУЗЕЯ КОЧЕВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Впервые планами по созданию Евразийского музея кочевых цивилизаций глава республики поделился еще в 2022 году, а два года спустя около мавзолея Тура-Хана открылся визит-центр будущего музея. Летом этого года Радий Хабиров рассказал в своих соцсетях, что работа над проектом нового музея еще продолжается. Так в июле 2026 года вовсю шла разработка проектно-сметной документации, а уже в конце года должно начаться подведение коммуникаций.

- Мы должны провести первые «грязные» работы, чтобы в следующем году уже приступить к фундаменту. Параллельно мы с коллегами ведем творческий спор о том, каким будет фасад, обсуждаем разные решения. Пока могу сказать одно – будущее здание музея мы органично впишем в существующий ландшафт. Построим здесь амфитеатр для масштабных мероприятий, установим детскую площадку, - пояснил Радий Хабиров.

Как отметил глава Башкирии, главным в Евразийском музее кочевых цивилизаций будет вовсе не внешний вид здания, а его научная и идеологическая составляющая. Здание будет построено таким образом, что по мере продвижения по залам посетители будут знакомиться с историческими этапами развития кочевников Евразии.

На фото: один из рабочих эскизов будущего музея кочевых цивилизаций. Фото: пресс-служба главы РБ

Предполагается, что начнется экспозиция с археологических артефактов эпохи Бронзового века, когда человек приручил первых лошадей. Далее последуют залы, рассказывающие об истории кочевых народов «Великой степи», первых тюркских кочевников, монгольских завоеваний и Золотой Орды. В завершении экскурсии посетители смогут ознакомиться с современной историей региона. Детали экспозиции все еще находятся в разработке.

- Впереди много работы. Но мы видим, что интерес у наших жителей и гостей республики колоссальный. Визит-центр «Тура-хан» на территории будущего музея – уже одна из самых привлекательных туристических точек в Башкирии. И это только начало, - отметил Радий Хабиров.

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